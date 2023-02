César Diesel, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

Pese a que en principio se hablaba de un “empate”, César Diesel Junghanns obtuvo cinco votos a favor y fue elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el ministro Eugenio Giménez Rolón obtuvo tres votos y no logró acceder a la presidencia.

Pese a que en principio se hablaba de la posibilidad de que Antonio Fretes se presente e intente ser el voto decisivo, finalmente solo se presentaron ocho ministros en la sesión de hoy.

Lea más: Corte Suprema de Justicia, en vivo: César Diesel fue electo presidente

Por otra parte, con cuatro votos en blanco y cuatro a favor, fue elegida como vicepresidenta primera María Carolina Llanes.

Las nuevas autoridades de la máxima instancia judicial ocuparán el cargo durante el periodo 2023-2024.

¿Quién será el vicepresidente segundo?

Al momento de elegir al vicepresidente segundo, Eugenio Jiménez Rolón pidió que no lo tengan en cuenta para ese cargo. Sin embargo, sus colegas de igual manera lo designaron. Inmediatamente, el electo resaltó su postura y decisión de no ser vicepresidente segundo.

“No acepto este cargo. Ocurre que hay situaciones y puntos de vista de cómo se tiene que manejar la administración de justicia y creo que desde esta situación no voy a contribuir a absolutamente nada, de manera a que le pido al pleno que me dispense”, expresó.

Lea más: Diesel sería designado como presidente de la Corte “de la mano” de Antonio Fretes

Ante esta situación, se inició un debate sobre si debían aceptar o no la dimisión de manera inmediata. El ministro Víctor Ríos expresó que debía tratarse el asunto y elegir ya al nuevo vicepresidente segundo, mientras que Alberto Martínez Simón, presidente en ejercicio, pidió que se aplace el asunto hasta la próxima sesión.

Jiménez Rolón expresó que no tenía inconvenientes, pero que su postura no iba a cambiar; no obstante, minutos después propuso que en esta sesión se decida aceptar su dimisión y quién ocupará el cargo de vicepresidente segundo.

Lea más: Corte Suprema de Justicia le pide su renuncia a Antonio Fretes

Finalmente, por cinco votos a favor, decidieron postergar la designación del vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia, alegando la necesidad de un mayor “debate”.