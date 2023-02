Instituciones de San Lorenzo recibirán a alumnos en pésimas infraestructuras

La Esc. Bás. Nº 264 Clotilde Emilia Paredes y el Colegio Nacional Dr. Emilio Cubas, están ubicados en la ciudad de San Lorenzo en el barrio Capellanía. Ambas instituciones son las más antiguas de San Lorenzo y se caracterizan por recibir a estudiantes del barrio, la mayoría de escasos recursos. Este año, desde la dirección y el plantel docente, junto a los padres de familia se ven obligados nuevamente a subsidiar al Estado.

La mayoría de las aulas están con el techo lleno de imperfecciones, sin tejas ni tejuelones. Las paredes están sin los reboques y están resquebrajadas debido a que la estructura de la institución data de muchos años y las reparaciones ya no sirven.

Los baños fueron clausurados porque no sirven para el uso diario. Incluso las instalaciones eléctricas son un total peligro debido a que las conexiones son directas.

Las necesidades son muchas, pero el presupuesto que disponen solo da para brindar lo básico a los estudiantes. La autogestión es la única opción que tienen para mejorar las aulas. En ese sentido, la Prof. Griselda Rodríguez, cuenta que lleva adelante el proyecto de escolaridad extendida del primer grado y dice que todos los años antes de iniciar las clases junta a sus familiares para poner en condiciones el aula que utilizará durante el año escolar.

“Yo llevo el proyecto de escolaridad extendida que requiere de muchos requisitos. Con mi familia tuvimos que ver para traer una heladera para conservar las meriendas. Instalamos dos aires acondicionados. Mientras nosotros procuramos todo de nuestro bolsillo, y con la ayuda de los padres, el MEC nos exige evidencias. Debemos sacar fotos y mostrar que usamos la computadora, pero nosotros no tenemos internet, tenemos que pagar de nuestros bolsillos para demostrar que estamos trabajando”, cuenta la docente.

Una similar situación pasa la Prof. Clara Ruiz Díaz, del nivel de Educación Inicial del Preescolar. En su aula en tiempo de lluvia, llueve más dentro del aula, que fuera de ella. Las goteras destruyen su rincón de lectura, que a puro pulmón prepara de los restos que cartulinas y goma eva que le sobra de los años anteriores.

“Hace 17 años que trabajo en esta institución. Hace 17 años que luchamos para mantener linda nuestra aula, porque sabemos que del Ministerio no recibimos nada. En mi sala no dispongo de baño sexado como está establecido para las aulas del nivel inicial. Usamos el baño común, y para mí es un riesgo trabajar en estas condiciones, porque no tengo ayudante, ni siquiera auxiliar”, lamentó la docente Ruiz Díaz.

La respuesta del municipio

Desde la Municipalidad de San Lorenzo, la encargada de la gestión administrativa del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) de la Municipalidad, la Prof. Celia González, respondió que en San Lorenzo se tiene mucha necesidad y que están reparando las instituciones.

“Hay muchas escuelas que están en mal estado, pero los fondos no alcanzan. Actualmente tenemos seis obras en ejecución”, mencionó de manera escueta, y dijo que más datos compartiría cuando tenga disponible los documentos.

Situación a nivel país

El Prof. Miguel Marecos, desde el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas de Gestión Oficial del Paraguay (Sinadi), mostró la situación actual de las instituciones educativas del país, y tras la visita a las instituciones citadas más arriba, dijo que, “a nivel país hay 12 mil aulas en 8500 instituciones que necesitan algún tipo de intervención o reparación. Se necesita reparar 3000 baños sexados. Hay 163 instituciones que tienen problema de agua, y hay 420 instituciones que tienen problema de baño letrina”, manifestó.

Marecos, enfatizó que es necesario un plan de trabajo, entre el MEC, los municipios, que haya un ente contralor del dinero que disponen los municipios, ya que las necesidades son muchas, y los resultados son pocos.