Meyer contesta a Federico Mora: “Tarifando solo vamos a seguir expulsando gente de la ciudad”

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, se expresó en redes sociales en referencia a la junta de firmas para evitar la implementación del estacionamiento tarifado en la capital del país y entre sus escritos, sin nombre alguno, apuntó contra un “urbanista y candidato de la concertación”, que sería el arquitecto Ricardo Meyer, uno de los voceros de esta iniciativa popular.

Mora dijo que este urbanista y candidato promueve la “informalidad y desinformación” mediante la convocatoria de firmas. Ante esto, Meyer le contestó por la misma vía, diciendo que desde la municipalidad hablan de “argumentos falaces” y “desmeritando a la ciudadanía” en torno al estacionamiento tarifado.

Asimismo, el arquitecto alegó que los ciudadanos buscan defender los espacios públicos, sus bolsillos y también el derecho a la movilidad, mientras que el “orden de las autoridades municipales es el orden del cementerio, una Asunción muerta”.

“Lo lamentable no es que un urbanista se ocupe de un problema ciudadano, lamentable es que ustedes no se ocupen de hacerlo siendo su responsabilidad. Las propuestas deben venir de ustedes y no es el estacionamiento tarifado, la solución es un sistema de transporte público eficiente”, escribió Meyer contestando a Mora.

Estacionamiento tarifado “va a seguir expulsando gente de la ciudad”

Continuando con su respuesta, el arquitecto también acusó a la municipalidad de Asunción del tener “el monopolio de la debacle de nuestra querida ciudad”.

“Hablan del tarifado como si fuera milagroso. Vendrá a resolver problemas estructurales. Sabemos que tarifar no tiene nada que ver con cuidacoches, no se apunta a formalizar nada sino a lucrar con la necesidad de la gente de movilizarse en auto ante ausencia de alternativas”, disparó.

Asimismo, Meyer dijo que “tarifando solo vamos a seguir expulsando gente de la ciudad”, tratándose de una “solución parche”.

Finalmente, el urbanista calificó que el municipio “no se puede desligar del transporte público y responsabilizar al MOPC”, también como parte de su respuesta a Mora.

