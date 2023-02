Silencio de mayoría de concejales, pese a escándalo en contrato Parxin

Intentamos contactar con los 24 concejales asuncenos, para conocer su opinión con respecto a las denuncias realizadas sobre una supuesta venta ilegal de acciones dentro del consorcio Parxin, concesionaria del estacionamiento tarifado. Dieciocho concejales no respondieron.

Félix Ayala (PLRA) dijo que el consorcio puede hacer cambios accionarios internos y que eso no se considera irregular.

La concejal Fiorella Forestieri (PLRA) afirmó que aprobaron el sistema porque “no les quedaba de otra”, en referencia al arbitraje entre Parxin y la comuna. Cuestionada sobre que la Junta Municipal votó sin realizar el debido análisis de la adenda al contrato, de una manera rápida, contestó: “No es atribución de la Junta controlar, estar al tanto de los cambios de accionistas (...) Yo soy estamento público, no tengo por qué estar al tanto”, afirmó en entrevista por ABC TV.

El concejal José Alvarenga (ANR) explicó que se realizarán reuniones de bancada de cada partido. “Todavía no abordamos a total profundidad esto”, consideró.

La edil Rosanna Rolón Vicioso (ANR) no nos atendió la llamada, pero envió un mensaje en donde afirma que “el contrato con Parxin debe cancelarse”. La misma se ha mostrado en contra del sistema durante todo el proceso en que se debatió la concesión.

Piden nulidad de adenda al contrato de estacionamiento tarifado

El edil Álvaro Matias Grau (PPQ) presentó el miércoles pasado una minuta en la que pide informes a la Intendencia sobre las denuncias en torno a Parxin. Luego expresó que se debe pedir la nulidad de la adenda al contrato, aprobada en enero pasado.

A su vez, el concejal Humberto Blasco (PLRA) dijo que acompañó la minuta del concejal Grau y que esperan la remisión de los informes requeridos a la Intendencia para dictaminar en el pleno el curso de acción. “Pero, en todos los casos la recomendación será apegarse a la ley, no hay otra salida. Sobre la empresa no puedo opinar, no los conozco”, expresó. Finalmente, consultado si está a favor o en contra del estacionamiento tarifado, explicó: “estoy de acuerdo dentro del marco de la ley”.

“Nenecho” suspendió estacionamiento tarifado

La municipalidad decidió el viernes suspender la implementación del estacionamiento tarifado e iniciar una auditoría interna, ante la supuesta venta irregular de acciones, denunciada por nuestro diario.

ABC denunció una venta de los derechos del contrato del estacionamiento tarifado entre los socios de Parxin, según escrituras públicas firmadas por Francisco Maioli Díaz, representante de Geolatina SA. Los documentos señalan que Geolatina SA, del 40% pasó a tener el 60% de Parxin y se convirtió en la empresa líder, pese a que no cumple los requisitos del PBC.

Asimismo, ahora Geolatina SA pretende vender sus acciones por 1,5 millones de dólares a Edivi SA, firma que tampoco cumple los requerimientos básicos, según cartas firmadas por estas empresas.

Esto iría en contra de la Ley de Concesiones y la Ley Orgánica Municipal.