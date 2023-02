Tras denuncias, “Nenecho” suspende sistema de estacionamiento tarifado

En conferencia de prensa, ayer, autoridades municipales anunciaron que se posterga el inicio de la vigencia del estacionamiento tarifado en Asunción de manera indefinida, hasta esperar los resultados de una investigación interna en torno a Parxin, la concesionaria del contrato.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), emitió la resolución 257/2023. El documento ordena a la Dirección de Contraloría Interna Municipal, en la persona de la Lic. Myrian Concepción Paredes Cáceres, la intervención del contrato de concesión con el Consorcio Parxin y su respectiva adenda, así como todos los actos administrativos antecedentes y consecuentes del mismo.

“En tal sentido efectuar las investigaciones pertinentes con objeto de determinar la existencia o no de irregularidades conforme a los extremos denunciados y que resultan de público conocimiento, debiendo elevar informe a la Intendencia Municipal en un plazo no mayor de 10 días corridos”, dicta el escrito.

Asimismo, se decide diferir la orden de inicio de la puesta en servicio de la concesión hasta nueva disposición de la máxima autoridad institucional, según las resultas de la investigación ordenada.

ABC denunció una venta de los derechos del contrato del estacionamiento tarifado entre los socios de Parxin, según escrituras públicas firmadas por Francisco Maioli Díaz, representante de Geolatina SA. Los documentos señalan que Geolatina, del 40% pasó a tener el 60% de Parxin y se convirtió en la empresa líder, pese a que no cumple los requisitos del PBC. Asimismo, ahora Geolatina SA pretende vender sus acciones por 1,5 millones de dólares a Edivi SA, firma que tampoco cumple los requerimientos básicos, según cartas firmadas por estas empresas.

“No veo nada ilícito”, dice director de la comuna

Al ser cuestionados sobre la venta interna de derechos de contrato de Parxin, que figura en escrituras públicas del 2016, el director de Asesoría Jurídica, Benito Torres respondió: “Eso es una cuestión ajena al municipio (...) Toda cuestión interna que no sea comunicada al municipio no existe para nosotros”. “Disculpame, ¿cómo yo voy a intervenir en algo en el cual no tengo legitimidad?(...) Hasta ahora yo no veo nada de ilícito en ello (en una venta interna)”, añadió.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, dijo que se puede tener tranquilidad: “Mientras tanto y cuando no se termine la investigación de lo que ocurrió, no vamos a poner en práctica (el estacionamiento tarifado) y si es que amerita en su momento, previo análisis jurídico, quedate tranquila que vamos a rescindir ese contrato”, aseveró, en la conferencia de prensa. Agregó que en ese caso se exponen a abonar una multa de 5 millones de dólares más intereses.

“Si dentro del proceso de investigación que estamos solicitando, amerita y corresponde, no me va a temblar el pulso de rescindir ese contrato”, refirió.

Contraloría General de la República inicia el análisis

La Contraloría General de la República presentó ayer un requerimiento de información al intendente Óscar Rodríguez, en torno a la concesión del estacionamiento tarifado.

El departamento de Contrataciones de la CGR iniciará un análisis de toda la documentación a respecto, ante las denuncias de irregularidades. La venta denunciada puede ser una causal de rescisión. La municipalidad entregó en el mismo día el primer paquete de informes al respecto.