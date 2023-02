Aparece otra operación entre los socios originales de Parxin que podría ser ilegal

ABC daba a conocer esta semana que acciones del Consorcio Parxin, concesionario del estacionamiento tarifado en Asunción, fueron prometidas en venta por 1,5 millones de dólares a la empresa Edivi SA, de Daniel Díaz de Vivar. Sin embargo, hoy presentamos los documentos que denotan que anterior a esta intención de compra, ya se habría hecho una venta interna de acciones dentro del Consorcio Parxin, lo que va en contra de la Ley de Concesiones.

Según el documento, el 13 de junio del 2016 Geolatina SA adquirió de Onix Parque SA un porcentual de participación en el Consorcio Parxin, acreciendo su tenencia en 20%. “Totalizando a la fecha el sesenta por ciento (60%) del Consorcio”, afirma el escrito. Dicta que la venta de acciones se realizó vía escritura pública Nro. 100 pasada ante la escribana Katya Ayala.

La venta del 2016 figura en las cartas del 2022

El documento que hoy exponemos es una de las cartas de compromiso de venta entre Edivi SA y Geolatina, firmadas el 23 de agosto del año pasado, que finalmente develan que Geolatina ya habría adquirido antes acciones de Onix.

En la cláusula primera de una de las cartas de compromiso de venta, se informa que Geolatina SA cederá y venderá a favor de Edivi SA la totalidad de su porcentaje de participación en el consorcio Parxin. “Adquiriendo en consecuencia por dicho acto Edivi SA un porcentaje de participación del sesenta por ciento (60%) en el consorcio Parxin”, escriben.

El documento está firmado por Francisco Maioli Díaz, representante de Geolatina SA, RUC 80020603-7, y Luis Fernando Canillas Díaz de Vivar, representante legal de Edivi SA, RUC 80002899-6.

Ambos tratos, el realizado en el 2016 y las cartas de compromiso de venta del año pasado, se habrían dado sin el permiso oficial de la Municipalidad de Asunción, en contra de lo que dictan la Ley de Concesiones y la Ley Orgánica Municipal.

Lo que dice la Ley de Concesiones

La Ley de Concesiones, en su artículo 26, indica que el concesionario “podrá transferir la concesión o los derechos de la sociedad concesionaria, con autorización de la entidad concedente y sólo a favor de quien reuna los requisitos que se exigieron a los oferentes en el correspondiente pliego de bases y condiciones (PBC) de la licitación”.

El propio Consorcio Parxin aceptó la existencia de las cartas de compromiso de venta a la firma Edivi SA, de Daniel Díaz de Vivar. No obstante, alegaron que era solo una intención.

Sin embargo, ahora este documento demostraría que anterior a esa oferta ya existió una venta. Esta no fue comunicada a la Comuna. A esto se suma que Geolatina SA no cumple con los requisitos del PBC, por lo que no puede ser la empresa líder del consorcio.

En los documentos oficiales presentados a la municipalidad este año, Parxin hace figurar a las empresas originales y sigue alegando que la empresa líder es Onix SA.

Parxin respondió con silencio y luego titubenado

Por su parte, Pedro Britos, representante legal de Parxin, aseveró ayer que no se hizo ninguna cesión de derechos en torno al estacionamiento tarifado en todos estos años. Seguidamente afirmó que solo se ofreció el 40% de las acciones de Parxin a Edivi SA y no el 60%. “No, es clara (la carta). Es Onix el que tiene el 60%”, aseveró.

Sin embargo, luego se le leyó expresamente lo que dicta la carta de compromiso en la que Geolatina afirma tener el 60% de las acciones. Britos primero quedó en silencio y luego respondió: “Mirá, yo, me gustaría, voy a, voy a, me gustaría ver esa parte, pero no tengo, no tengo a mano (...) porque esos arreglos dentro del consorcio, puede ser que haya variado”.

Britos aceptó que la empresa que cumple con los requerimientos exigidos para la concesión es Onix SA, y no Geolatina SA.

Venta a Edivi SA

Por otra parte, Britos afirmó que Luis Fernando Canillas, representante de Edivi SA, coincidentemente también fue nombrado como representante legal de Parxin. Calificó como un “error” el hecho de que aparezca la dirección de Edivi SA como dirección de Parxin en documentos oficiales de la municipalidad.

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, aceptó ayer que el municipio recibió una carta de Parxin, en julio de 2022, en la que comunica que se designa a Canillas como referente suplente de Parxin. Dijo que este hecho no le llamó la atención.