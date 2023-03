“¿Qué es lo que yo quiero para callarme?”: Belén Whittingslow rompe el silencio desde Uruguay

Belén Whittingslow, había denunciado por supuesto acoso sexual al por entonces miembro del Consejo de la Magistratura y docente de la Universidad Católica, Cristian Kriskovich. Luego que por muchos intentos se trate de investigar su denuncia, se sintió insegura, y perseguida por lo que decidió pedir refugio en Uruguay. Medida que se le concedió en el 2019. El caso fue desestimado y nunca se admitió la pericia del teléfono celular del denunciado.

En las últimas horas decidió hablar y relató lo que le habría dicho por llamada monseñor Edmundo Valenzuela, que estaba cargo en el Arzobispado de Asunción. El religioso le habría pedido conversar personalmente. Según relató, durante una entrevista para Mega TV, ella pensó que el primer día que le llamó Valenzuela, su caso se resolvería.

Explicó que estaba decidida a mostrarle todo lo que tenía de elementos sobre su denuncia y confiaba en que la verdad salga a la luz. Ella asegura que estaba muy ilusionada.

Sin embargo, había señales que le llamaban la atención, según sostuvo. Admite que en aquel momento era muy joven todavía y no tenía la madurez necesaria ni la experiencia que hoy tiene.

“Cuando me llamó este señor me dijo que vaya sola. Pero cuando llegué ahí era todo raro. Y ahí me pregunta que es lo que yo quiero para callarme, por así decirte”, reveló Whittingslow.

Reiteró que desde ese momento, quiere justicia y que se hagan bien las cosas, pero lamentó que sea muy difícil.

Criticó que autoridades escuchen solo versión de la persona que les convenga

En medio de la entrevista, se hizo la pregunta: ¿ante qué estamos?. Respondió que ante el poder todos se agachan a la versión del que les conviene. “No tienen ningún tipo de vergüenza”, señaló.

“Pero a ellos no les preocupa porque tienen ese cupo de poder en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento y nadie va a ir en contra de ellos”, finalizó.

Monseñor Valenzuela dijo que “estaba con mucha gente”

ABC le llamó al Monseñor Edmundo Valenzuela, para conocer su versión de lo dicho por la joven. Atendió la llamada y dijo que devolverá el contacto, porque “estaba con mucha gente”, por lo que se entiende que estaba ocupado.

Ante la insistencia del periodista de tener una respuesta breve, la llamada se cortó.

Antecedentes de la denuncia y el amedrentamiento

Whittingslow señaló, tiempo atrás a nuestro medio, que no dejó de recibir amedrentamiento por parte Kriskovich. “Entonces digo basta. Que haga mea culpa y admita lo que hizo”, dijo la estudiante que denunció el supuesto acoso del docente en noviembre de 2014 justo en momentos en que se la expulsaba como alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC) por supuestamente comprar calificaciones.

Luego Kriskovich fue convocado por la Cámara de Senadores para prestar juramento de rigor como miembro del Consejo de la Magistratura. La estudiante divulgó copias de mensajes telefónicos con escritos obscenos atribuidos a Kriskovich, que se viralizaron en las redes sociales.

La joven fue demandada por el docente por la suma de U$S 450.000 “por dañar su imagen”. Kriskovich afirmó en una nota remitida al Senado que la justicia ya desestimó la denuncia en su contra y que es cosa juzgada, además de negar todas las acusaciones en su contra. “Soy inocente”, expresó el abogado.