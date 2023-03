Grave daño ambiental sufre el emblemático arroyo Ñeembucú

Como si faltara más problemas al departamento de Ñeembucú, que está siendo azotada por la crecida de los ríos y la prolongada sequía, ahora se suma la contaminación del arroyo Ñeembucú. Los desechos cloacales que normalmente la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) tira al río Paraguay, esta vez se fueron a parar directamente al arroyo Ñeembucú, ocasionando perjuicio enorme a todos los vecinos por el olor desagradable que despide y por la mortandad de peces que los ambientalistas creen que es debido a la contaminación y falta de oxígeno.

Lea más: Essap deja sin agua a varios barrios de Pilar

Los vecinos del barrio 12 de octubre aseguran que no es la primera vez que ocurre esta situación, tanto de día y de noche tienen que soportar el mal olor que despide la red cloacal de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) al desaguar al reservorio y este a su vez al arroyo Ñeembucú.

Los pobladores solicitan a las autoridades tomar acciones en serio para lograr la recuperación del cauce hídrico. Lamentaron la agresión a que está siendo sometido el arroyo y los cauces hídricos urbanos.

Lea más: Avanza futura estación de control hídrico de la encarecida defensa costera de Pilar

Peces muertos

Según el docente de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) de la carrera Ingeniería Ambiental, Jorge Ocampos, la muerte de los peces ocurre por varios factores, uno por la contaminación de los desechos cloacales y otro por la falta de oxígeno en el agua.

“Cuando crece el río Paraguay y el arroyo Ñeembucú está bajo por la sequía, el agua del río entra al arroyo y empuja el agua hacia la cuenca alta, el arroyo corre al revés y se encuentra con una cuenca baja muy contaminada por los desechos cloacales, llenos de nutrientes y eso hace que disminuya el oxígeno en el agua y se produce lo que se conoce como anoxia”, señaló.

Agregó que antes no pasaba estas cosas porque la bajante había bancos de arena y las cuencas hídricas no eran contaminadas. “Antes, cuando había una bajante, era banco arena, el arroyo, ahora con los desagües pluviales, reservorios se tiran los desechos directamente al arroyo y eso contamina”, aclaró.

Anuncia la muerte del arroyo Ñeembucú

Para el ingeniero Jorge Ocampos, la vida del arroyo Ñeembucú, están contadas si no se toman las medidas correspondientes. “Participé de tres audiencias públicas para la construcción de la defensa costera y ninguno se planteó que se iba a ser un dique entre el arroyo y el río Paraguay, siempre se habló de hacer un muro de contención en la zona norte, pero como les va a salir más barato cambiaron de planes y construyeron el dique, hidráulicamente es viable, pero ambientalmente no, con esto van a matar el arroyo Ñeembucú, las aguas ya no van a correr, y esto se va a llenar de desechos y el lugar se va a convertir en un lago propicio para criadero de mosquitos”, anunció el profesional.

ESSAP reconoce fallas

El director del alcantarillado de la ESSAP Néstor Roa, reconoció que tuvieron problemas con el sistema de bombeo en el barrio 12 de octubre, razón por el cual los desechos cloacales fueron a parar en el arroyo Ñeembucú.

“Tuvimos problemas con nuestro sistema de bombeo en el barrio 12 de octubre, se quemó unas de nuestras bombas y colapso nuestra red de cloaca. Hay que recordar, es red se construyó hace 20 años, había menor población, ahora existe un montón de restaurantes, patios de comidas, hoteles que están conectadas a nuestra red y de hecho que aumentó la población y el sistema colapsó” explicó Roa

Resaltó que en las próximas horas llegarán a la ciudad de Pilar, nuevas motobombas para reforzar el desagüe cloacal. El funcionario reconoció que hasta el momento los desechos cloacales conocidos como agua negra son lanzados al río sin ningún tipo de tratamiento.