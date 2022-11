Exigen destitución del ministro de Educación por polémico plan de transformación educativa

Una importante cantidad de padres de familia de varias escuelas y colegios de esta ciudad cerraron media calzada de la Ruta Py08 en el cruce conocido como Villarrica-Paraguarí como medida de repudio al plan de transformación educativa que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) pretende implementar. Los manifestantes considerados provida y profamilia mostraron su disconformidad y exigieron la destitución del titular, Nicolás Zárate, como también de la viceministra, Alcira Sosa, respectivamente.

“Hoy nuestra manifestación es principalmente por la destitución del ministro de Educación Nicolás Zárate, la viceministra de Educación Básica Alcira Sosa, la Viceministra de Culto Zulma Morales y la Ing. Rocío Robledo, quien es la que impulsa todo el tema de la transformación educativa. Desde el principio no estuvimos de acuerdo con los ejes transversales que ellos nos han impuesto en la transformación educativa, jamás nos han preguntado a los padres cómo queremos que sea la educación de nuestros hijos, ellos no nos han escuchado y encima nos han tratado de ignorantes a todos”, reclamó la Coordinadora del Frente Nacional Provida y Profamilia, Ruth Duarte.

Anuncian manifestación frente al MEC

Los manifestantes anunciaron que para el próximo martes 22 de noviembre llevarán adelante una gran manifestación frente a la sede del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en la capital, donde con una marcha masiva insistirán con la destitución de Zárate y otros altos funcionarios del Estado.

“Nos iremos todos a la capital si no nos escuchan. Estamos seguros y convencidos de que los padres de familia no vamos a permitir que esto se haga y nuestro gobierno debe entenderlo. Ya no tenemos confianza en ellos”, puntualizó Duarte.

La manifestación en Villarrica arrancó desde esta mañana con el cierre de media calzada de la Ruta Py08 en el Acceso Norte a la ciudad de Villarrica, de forma intermitente cada una hora. Cerca de 300 personas son las que se congregan en el lugar y hasta el momento no se han registrado incidentes.