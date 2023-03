Semáforos robados acabarían como “decorado” en locales nocturnos, denuncia Municipalidad de Asunción

La Municipalidad de Asunción informó que ya se registraron tres robos de semáforos en lo que va del año. Equipar un cruce semafórico cuesta más de G. 100 millones y, sin embargo, los valiosos elementos robados terminarían, sin sentido alguno, como decorados de bares nocturnos según denuncia la comuna.

“Creemos que estos cabezales hurtados se usan de decorado en lugares nocturnos, y también tenemos sospechas de que se ofrecen a otros municipios”, comentó el director municipal de Tránsito, Fernando Machuca.

En principio, un cruce consta de cuatro postes con cuatro cabezales, dos por cada bocacalle, pero puede darse que, debido a la complejidad del cruce y para mayor visibilidad, se necesiten más cabezales, según explicó Machuca. El año pasado, la municipalidad denunció en ocho ocasiones el robo de semáforos.

A través de su página web, la comuna informó que “se han llegado a recuperar aparatos semafóricos robados, que adornaban locales gastronómicos o de diversión nocturna”.

El director Machuca expresó que el mayor problema radica en el proceso de hurto de los cabezales, ya que se destruyen el cableado y las ópticas, lo que genera un problema grave. “Cuesta reponerlos, porque solo vía licitación se puede hacer”, sentenció.

¿Cuánto cuesta un semáforo?

Machuca señaló que hablar de precio de uno de los elementos es difícil. “Estos productos se licitan y se importan, no creo que ninguna empresa tenga en stock. Por otro lado, no siempre son de la misma gama que lo que se robo, en estos casos en particular lo que se roban son los cabezales, que son la cabezas que van a adheridas a los postes, donde van las ópticas”, sentenció.

“Pero para ser concreto, equipar un cruce te puede salir entre G. 120 millones y 180 millones”, finalizó.

Reposición semáforos y licitaciones

El director indicó que pese a los problemas citados se están reponiendo los cabezales hurtados, quitando de cruces en donde existe más de un cabezal.

“Realmente ya es apremiante la situación, estamos en proceso de licitación, pero los plazos de los llamados no se compadecen de nuestra necesidad”, manifestó el director municipal.

La alteración o robo de aparatos semafóricos constituye un delito tipificado en el Art. 216 del Código Penal Paraguayo, que expone las “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”.