La Semana Santa y las nuevas generaciones: ¿se sienten atraídos los jóvenes por lo espiritual?

La Semana Santa tiene y tendrá siempre el mismo significado desde el punto de vista espiritual, pero no significa lo mismo para la juventud de hoy en día, que cuenta con otras perspectivas. Las iglesias se ven en la obligación de buscar estrategias para llamar su atención.

El pastor de la Iglesia Piedras Vivas, Pablo Tufari, comenta que “las nuevas generaciones no tienen el mismo arraigo”, que cambió mucho el sentido de la semana santa en comparación a lo que era antes, cuando se esperaba esta fecha para la reflexión “de lo que Cristo hizo por nosotros, que pagó nuestros pecados en la cruz”.

El líder espiritual manifiesta que los jóvenes de hoy en día le dan otro significado a la Semana Santa, como el de descanso o vacaciones, “no lo llevan a un tiempo de reflexión”.

Agrega que todo se volvió más comercial y es como lo ve la juventud, por ejemplo, asociando a la pascua con el chocolate, con los huevos de pascua; a la semana en sí con viajes, no con lo que es esencialmente.

“Lo esencial de la semana santa es que Cristo vino a este mundo para pagar el precio por nuestros pecados y eso nos da la oportunidad de la redención, de ser hijos de Dios y la vida eterna” reflexiona.

Las estrategias de las iglesias

Tufari indica que las iglesias tienen que buscar estrategias para atraer a las nuevas generaciones, con actividades como teatro, proyección de películas, campamentos, deportes u otras actividades.

Estas actividades son esenciales ya que son una estrategia que los lleva hacia el camino para ganar el interés de los jóvenes para llevarles el mensaje de Cristo, comenta.

Los líderes de jóvenes tienen la gran tarea de saber canalizar y aprovechar el corto tiempo que el joven brinda y si no le dan un contenido sustentable que llame su atención, “se le pierde”.

“El mundo tiene mucho que ofrecer para pasar el tiempo, pero los jóvenes también tiene la necesidad de lo espiritual y hay una esperanza de que se refugien en la iglesia y encuentren eso que anhela su corazón” señala el pastor.

¿Cuál es el rango de edad de participación en las iglesias?

Los jóvenes de entre 13 a 18 años es el rango de edad que más participa en las actividades de las iglesias.

A esa edad la mayoría tienen muchas preguntas sobre la vida, sobre él mismo, buscan respuesta a lo que necesita “y es la iglesia la que debe aprovechar para responder” manifiesta Tufari.

También comenta que los jóvenes de 18 años y más ya tienen compromisos de estudio o trabajo, por lo que la asistencia a las actividades de la iglesia comienza a mermar, “ya depende de la iniciativa de cada uno” indica.

Sondeo a jóvenes de entre 15 y 18 años

ABC Digital realizó un breve sondeo entre jóvenes de entre 15 y 18 años, para saber cómo viven la Semana Santa y fueron elegidos algunos para comentar en forma particular.

La mayoría viaja en dichas fechas, lo ven como unas mini vacaciones y en caso de necesitar “refuerzo” para alguna materia, es un buen momento para estudiar.

Para Ulisses Cano, de 18 años, la semana santa “no significa absolutamente nada”.

Comenta que la mayor parte de su familia es Testigo de Jehová, por lo que se crió en esa religión, “lo que lleva a qué este muy poco informado de cuáles son los festejos religiosos católicos”.

Los “días santos” no realiza ninguna actividad especial, incluso, considera que “es como cualquier otra semana”.

“No participo en ninguna actividad religiosa que se realiza. Si mi mamá no tiene trabajo y tiene disponibilidad de tiempo para viajar, vamos a visitar a mi abuela, que vive en Piribebuy, pero si no se puede, solo me quedo en mi casa” comenta.

Respecto a si considera necesario o no los días feriados respondió que “unos días de libertad del trabajo o cualquier otra actividad que alguien hace en su rutina es muy agradable ya que te da un tiempo para descansar y disfrutar de días libres con la familia”.

Por su parte, Naomi Céspedes, de 16 años, considera que la Semana Santa es un tiempo para pasar en familia y orar juntos, “especialmente por la salud, ahora que en cada familia hay un enfermo, de dengue, de chikunguña o algunas cosa”.

Esta semana, Naomi aprovecha para cocinar con su mamá, haciendo chipa y postres “y en caso de necesitan también hacer tareas”, comenta.

Los días “libres” de Semana Santa, para la adolescente, es necesario e importante, ya que es el momento en que puede asistir a misa con la familia, disfrutar el tiempo y hacer las actividades que normalmente no se pueden realizar por el corto tiempo que se tiene.

Ronaldo Centurión es un joven que cree en la ciencia. Para él la semana santa significa “vacaciones, turismo y comer chipa”.

“Entiendo el origen religioso pero lo tomo como una expresión cultural y tradicional más que nada. Noto que el aspecto religioso se fue perdiendo con el tiempo, antes los viernes santos no se podía hacer nada, hoy es un día muy aprovechable para pasearse, comer rico y pasar tiempo con familia y amigos” comenta.

Durante la semana santa, Ronaldo aprovecha el tiempo para realizar diversas actividades, como hacer turismo interno, estudiar o descansar, además de aprovechar para pasar tiempo con la familia, amigos y comer chipa.

Su opinión sobre si los “días santos” deberían ser feriados es contundente “no”. “Creo que no deberían ser feriados esos días, si bien incentiva el turismo me crea conflicto que solo a una religión se le de este tipo de feriados. Nuestro estado es laico y debería actuar en consecuencia, entendiendo igual que la mayoría de nuestra población es cristiana, no es mejor ni peor que otras religiones que también existen en nuestro país”.