¿Cómo tributan las empresas de transporte en Paraguay?

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, explicó la forma en que tributan las empresas privadas que gestionan el servicio de transporte público en Paraguay, en momentos en que arrecian las críticas contra las empresas de transporte en el área metropolitana por la ineficiencia del servicio y la percepción de que se llevan a cabo “reguladas”.

El viceministro Orué explicó que las empresas de transporte están sujetas a dos regímenes impositivos distintos según la distancia en la que operan.

Las empresas cuyos buses realizan itinerarios de “corta distancia”, de hasta 100 kilómetros a partir de Asunción y el área metropolitana, solamente pagan el impuesto a la renta empresarial (IRE) y están exentas del impuesto al valor agregado (IVA), una medida implementada en 2019 (ratificada por ley en 2020) como un intento de impedir que suban los precios de los pasajes.

Las empresas que cubren itinerarios de media y larga distancia, por otro lado, pagan tanto el IRE como el IVA, aunque recientemente fue presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley que plantea que estas empresas también sean exoneradas del pago del impuesto al valor agregado.

Consultado sobre recientes denuncias de irregularidades en el accionar de empresas de transporte, ilustradas en el caso de un conductor que fue filmado supuestamente validando él mismo una gran cantidad de pasajes para simular que tuvo más pasajeros –teniendo en cuenta que la cantidad de pasajeros es un factor en el cálculo de la tarifa técnica del pasaje que se tiene en cuenta a la hora de pagar subsidios a las empresas–, el viceministro dijo que está trabajando con el Viceministerio de Transporte “para verificaciones puntuales de ciertas empresas”, aunque no dijo cuáles.

Señaló que eliminar el subsidio que el Gobierno paga a los transportistas para que la ciudadanía no tenga que pagar el precio “real” del pasaje sería bueno para los gastos del Estado “pero no para el bolsillo de la gente”, por lo que dijo abogar porque “los controles sean más eficientes” para evitar que empresas cobren dinero que no les corresponde.

La efectividad del sistema de control del billetaje electrónico -clave para transparentar la tarifa técnica del pasaje y el cumplimiento por parte de las empresas de transporte de los requisitos de servicio necesarios para beneficiarse del subsidio al transporte por parte del Estado- cobró nueva relevancia ante la reciente agudización de la crisis del sistema de transporte público, que no da abasto ante la demanda, lo que resulta en buses llenos a capacidad, paradas abarrotadas de pasajeros varados y denuncias de hipotéticas “reguladas” por parte de las empresas de transporte.