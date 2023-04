Piden celeridad a la fiscalía en investigación a esposa de RGD

“Ojalá que el fiscal Néstor Coronel haga las cosas en forma porque Delcia Karjallo fue cómplice de Ramón González Daher en el lavado del dinero mal habido”, dijo el Arq. Julio Mendoza Yampey.

Agregó que el Ministerio Público, a través del fiscal Osmar Legal, hizo una muy buena investigación en la causa a RGD, por lo que las víctimas de usura esperan que la fiscalía “no cargue ahora con el muerto”, con la impunidad a la esposa.

Lea más: Pedido de la esposa de RGD es rechazado y se confirma comiso por US$ 47 millones

Mendoza recordó que la abogada Emma González Ramos también debe ser investigada por complicidad en las denuncias falsas que presentó Ramón González Daher, por supuesta estafa, en contra de unas 155 víctimas de usura. Al respecto señaló que la letrada es otra de las citadas en la Sentencia Definitiva N° 515.

Esposa de RGD intentó trabar comiso por US$ 47 millones

La esposa de RGD, Delcia Karjallo de González, intentó trabar el comiso de bienes del condenado a 15 años de cárcel por alrededor de US$ 47 millones, que según lo probado en el juicio oral y público es fruto de la usura.

A través de un recurso de apelación la mujer solicitó que se levante el embargo del 50 por ciento de esos bienes, alegando que solo la mitad le corresponde a su marido y que, si se concreta el comiso sobre el total de esos bienes, ella quedaría “en situación de calle”, según resaltó.

Lea más: Estado ya recibió US$ 2.5 millones de los bienes de Ramón González Daher

No obstante, tanto en el Juzgado de Ejecución como en la Cámara de Apelación se confirmó la resolución del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, respecto al comiso de bienes por G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977, que totalizan la suma de US$ 47 millones.

Ahora queda pendiente una acción de inconstitucionalidad que planteó uno de los abogados de RGD en contra de la resolución de la Cámara de Apelaciones que ratificó la resolución del 30 de setiembre del 2022, de la jueza Sandra Kirchhoffer.