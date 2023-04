Fiscalía ratifica que Dany Durand “mintió” en su DD.JJ. y exministro habla de “error involuntario”

Los fiscales Natalia Fúster y Néstor Coronel ratificaron, en el inicio del juicio oral, la acusación en contra del exministro del MUVH Dany Durand Espínola, por incluir en su declaración jurada del año 2018 un inmueble de G. 1.200 millones y vehículos de alta gama y acciones que pertenecen a Mocipar Propiedades SA.

En noviembre de 2019 el entonces ministro rectificó su declaración jurada, pero según los agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción, la información que consignó ante la Contraloría General de la República “no era fiel reflejo de su situación patrimonial”.

Fúster afirmó que en el juicio se probará que Durand cometió el hecho previsto en el artículo 243 del Código Penal, que prevé sanciones de hasta 5 años de cárcel.

Dany Durand alega que fue “error involuntario”

Luego de la presentación de los alegatos iniciales de las partes, Durand declaró ante el Tribunal de Sentencia que integran los jueces Elio Ovelar, como presidente, María Luz Martínez y Darío Báez; y aseguró que el hecho fue un “error involuntario” por parte de un secretario, quien según indicó fue la persona preparó su declaración jurada de bienes.

“La acusación fiscal no tiene sentido porque no hay ni enriquecimiento ilícito ni lavado de dinero, ya que no existió daño. La rectificación lo hice en tiempo y forma; y cumplí con la ley porque no solo declaré lo que estaba a mi nombre sino también lo que tenía en mi posesión”, puntualizó el acusado.

Durand resaltó que una vez finalizado el presente juicio oral los agentes fiscales tendrán que pedirle perdón “por todo el daño moral, psicológico y de la salud” que le ocasionaron, según él, con esta causa penal.

Tras la declaración del acusado inició la producción de pruebas con las testificales de Gregoria Cumbay Miranda y Natalia Prette Santander, ambas funcionarias de la Contraloría; y Cristina Coeffier, excontadora de la firma Mocipar Propiedades SA.

El juicio oral continuará este miércoles, desde las 10:30, con la producción de más pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y la defensa.

