Medicina y Enfermería: sólo el 40% de las carreras habilitadas cumplen criterios de calidad

La acreditación de una carrera universitaria en el país representa la garantía de que la misma cumple con criterios de calidad académica. Esto quiere decir que el egresado de una facultad “acreditada” por Aneaes tiene las competencias necesarias para ejercer la profesión de forma eficiente.

La acreditación de las carreras se logra después de un proceso evaluativo desarrollado por técnicos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

En el ámbito de la salud, lo preocupante corresponde a las carreras de Medicina y Enfermería, que poseen solo un 40% de ofertas académicas acreditadas, del total de carreras habilitadas en distintas universidades del país por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

De 135 carreras habilitadas y que funcionan actualmente, solo 54 logró pasar las evaluaciones de la Aneaes. El resto no está acreditada, no fue evaluada, quedó postergada, está en proceso de evaluación o de reconsideración.

¿Cuántas carreras están acreditadas en Medicina?

En el caso de Medicina, de 38 carreras habilitadas por el Cones solamente 16 están acreditadas, según consta en la nota presentada al Congreso Nacional por parte de la presidenta de la Aneaes, Dina Matiauda, en octubre del año pasado.

Según la página web de la agencia, tres ofertas académicas que pasaron por la evaluación no fueron acreditadas. Es decir, que no cumplieron con los requisitos mínimos de calidad. Corresponden a la Universidad Sudamericana y la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter).

La primera universidad es de Salto del Guairá (Canindeyú), mientras que la segunda tiene facultades de Medicina en Pedro Juan Caballero (Amambay) y Ciudad del Este (Alto Paraná). La Sudamericana fue habilitada con un programa académico de 8.539 horas, mientras que la Uninter, con una carga horaria de 9.263 horas.

La Universidad Privada del Este, de Presidente Franco, figura con un proceso de acreditación postergado, mientras que la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), con dos facultades, no fue evaluada.

¿Cuántas carreras están acreditadas en Enfermería?

En el caso de Enfermería, el Cones habilitó 97 carreras, de las cuales sólo 38 están acreditadas, es decir, un 39%. Un dato llamativo es que 40 ofertas académicas de esta rama de la salud no fueron evaluadas.

Las carreras no evaluadas “son aquellas que no se han inscrito a la convocatoria realizada por la Aneaes, o que, habiéndose inscrito, desistieron del proceso de evaluación. Así como aquellas que aún no cuentan con la primera promoción de egresados para la evaluación con fines de acreditación”, indica un documento de la agencia.

En el caso de Enfermería, 12 carreras no están acreditadas y corresponden a las universidades Autónoma de Luque (UAL), San Sebastián (USAS), del Norte (Uninorte), del Chaco (Unichaco), Uninter, Nihon Gakko (UNG) la Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), la UPAP, el Instituto Superior en Ciencias de la Salud Rosa Mística y el Instituto Superior San Agustín, con dos ofertas académicas.

Cones atenderá reclamos en mayo

Tras los reclamos del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) en contra del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), por la habilitación de carreras de Medicina con cargas horarias excesivas y en lugares sin la cantidad suficiente de centros de práctica, el presidente del órgano de la educación superior, Clarito Rojas, refirió que llamarán a una reunión con el presidente del CPM, Jorge Rodas, para la primera o segunda semana de mayo.

El objetivo, según dijo Rojas, es dar solución a las preocupaciones del ámbito de las ciencias de la salud y buscar el apoyo interinstitucional.