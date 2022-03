En área salud, 179 carreras universitarias no están evaluadas según la Aneaes

A nivel nacional existen 317 ofertas de carreras universitarias en ocho áreas de la salud, habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Lo preocupante es que de esta cifra, 179 no fueron evaluadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), lo que significa que las autoridades de dichas instituciones de nivel terciario no inscribieron estas carreras para la evaluación correspondiente, tal y como lo establece la Ley N° 2072 del 2003 (art. 2) de creación de la agencia.

El dato, deja al descubierto la seriedad del problema, ya que un importante número de egresados de las carreras de medicina, odontología, enfermería, nutrición, quinesiología y fisioterapia, farmacia, bioquímica y obstetricia, podrían estar ejerciendo la profesión sin la idoneidad requerida.

La presidenta de la Aneaes, doctora Dina Matiauda Sarubbi, expresó a ABC que mediante la evaluación se controla a las carreras de la salud en cuanto a su proyecto académico, carga horaria y los centros establecidos para las prácticas, además del plantel docente, laboratorios y bibliotecas, entre otros ítems, de manera a garantizar la calidad de los profesionales que en el futuro llegarán a los hospitales y centros asistenciales.

Matiauda Sarubbi mencionó que la normativa es clara en relación a la responsabilidad de las universidades.

“Una vez que cumplen cinco años de funcionamiento (las universidades) y tienen sus primeros egresados, deben ser evaluadas. Existen carreras con 15 años de funcionamiento que ya deberían haber pasado por tres procesos de evaluación”, refirió.

La presidenta de la Aneaes precisó en este sentido, que la acreditación en el modelo nacional tiene actualmente una validez de 5 años. Además, consideró que el Cones debería analizar la situación de cada una de las universidades que no se presentaron a las convocatorias.

Una preocupación justificada

De acuerdo a un informe presentado por la Aneaes, de las 317 carreras del ámbito de la salud habilitadas por el Cones, solo 90 están acreditadas, por lo que se justifica la preocupación de Circulo Paraguayo de Médicos acerca de la preparación de los profesionales que ejercen la profesión tras culminar sus estudios.

En febrero pasado, el gremio de médicos, liderado por la doctora Gloria Meza, había solicitado al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) que solo emita el registro médico a los egresados de las carreras de medicina que tengan acreditación.

La abogada Liz Martínez, directora de Registros y Control de las Profesiones en Salud, dijo al respecto que hasta la fecha no es posible dar cumplimiento a lo solicitado por el gremio de médicos debido a que la Ley N° 4995/2013 de Educación Superior, no condiciona la entrega de los registros a egresados de carreras no acreditadas.

Salud Pública otorga un aproximado de 1.500 a 1.700 registros médicos al año. Actualmente, hay 23.000 habilitaciones de profesionales en medicina.

Carreras de grados no acreditadas

El documento de la Aneaes da cuenta también de la existencia de 22 carreras de grado no acreditadas en las especialidades en salud a nivel país.

En medicina, de 32 ofertas educativas, solo 15 tienen la certificación, mientras que en enfermería, de 97 carreras habilitadas, 38 están acreditadas.

En nutrición, 9 carreras poseen acreditación de las 47 ofertas y, en kinesiología y fisioterapia solo 6 poseen la certificación de las 49 existentes.

Por otro lado, en farmacia hay 3 carreras acreditadas de las 33 aprobadas para su funcionamiento y, de odontología, 13 recibieron la certificación de las 24 que funcionan.

Asimismo, se explica también que en bioquímica, de las 10 ofertas solo 5 aprobaron la evaluación de Aneaes.

La presidenta de la Aneaes manifestó que el Cones tiene la potestad de intervenir en aquellas carreras que no se inscriban para la evaluación académica, durante una de las tres convocatorias que realice la agencia, tal y como lo establece la resolución 166/2015, que reglamenta la ley de educación superior.