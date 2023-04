Solicitan mejoras en IPS de Caacupé

Las quejas por las precarias condiciones en las que funciona el Instituto de Previsión Social, sede Caacupé, son una constante. Los usuarios señalan que desde siempre, el centro asistencial ha arrastrado numerosos problemas.

Una de las usuarias, Beatriz Domínguez, de Caacupé, mencionó que en la institución no cuentan con ninguno los medicamentos que se necesitan. Refirió que es una pena que los remedios más caros son los que no tienen y supuestamente el instituto debería proveer a sus usuarios al menos esa ayuda, lo cual nunca sucede.

Con respecto a la atención, dijo que los personales médicos son buenos, son amables, solo que nunca hay remedios y ese es un problema de toda la vida. “Los medicamentos siempre tengo que comprarlos de afuera y eso no deberia ser asi”, expresó con indignación la mujer. El medicamento que no le provee la institución es naproxeno, un calmante para el dolor de huesos.

Otra de las denunciantes, que prefirió no identificarse por miedo a las represalias, manifestó que la semana pasada fue con su madre pidieron dipirona y no lo tenían.

“Un medicamento común no tenían, es una vergüenza, nosotros pagamos y tenemos que tener estos problemas, mi madre estaba con fiebre alta y necesitábamos con urgencia ese medicamento pero tuvimos que rebuscarnos en otro lugar”, dijo la denunciante.

Lamentó la triste realidad que quizás muchos ya están acostumbrados a vivir porque esto es algo que ocurre desde siempre, pero no tendría que ser asi y hasta ahora nada cambia.

Precaria sala de internación

Otros de los reclamos de los pacientes es la precaria sala de internación que tienen porque cuando hay muchos pacientes el lugar ya no es sano para la recuperación de ninguna persona.

Cirila Aranda, de Caacupé, señaló que la sala de internación es muy pequeña y muchas veces las familias no pueden acompañar a su gente por la falta de espacio. “Es incomodo y desagradable que los pacientes no puedan tener una buena recuperación por el salón tan chico que tenemos”, expresó.

Otro de los problemas que persisten es que no se cuenta con pediatra. Según Mariela Morel, usuaria de Caacupé, recién hoy volvieron a tener más medicamentos. “La semana pasada cuando vine no había nada pero hoy por suerte ya conseguimos, ahora el nuevo problema es que aparentemente no hay pediatra, eso fue lo que me dijeron cuando pregunté”, manifestó.

Al respecto, llamamos al director del IPS de Caacupé, Cristhian Yegros, para consultarle sobre los inconvenientes pero pese a nuestras reiteradas llamadas no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos si desea referirse al caso.