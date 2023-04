Caso Metrobús: piden embargo de G. 108 mil millones de cuentas de imputados

La agente del Ministerio Público, María Estefanía González, estableció el monto y remitió al juzgado a cargo de Humberto René Otazú, el pedido de embargo preventivo de las cuentas bancarias del ex titular del MOPC Ramón Jiménez Gaona, la ex viceministra de Finanzas Marta Regina Benítez Morínigo y el ex gerente del Metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisenger, procesados en el caso del fallido metrobús.

La representante del Ministerio Público especificó que la medida sea hasta cubrir la suma de unos G. 36.000 millones, por cada procesado, es decir, el monto total a ser embargado sería la suma de G. 108.000 millones.

La semana pasada, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú decretó como medida preventiva el bloqueo de los bienes de Jiménez Gaona y los otros dos imputados, con “la inhibición general de enajenar y gravar bienes”, ante el pedido hecho por la fiscala González.

Esto atendiendo a que el hecho imputado tiene como bien jurídico el patrimonio (en este caso el del Estado paraguayo) y a fin de resguardar la recuperación del menoscabo ocasionado al Estado a través de un eventual comiso especial.

Exministro de Obras traba audiencia de imposición de medidas

Los abogados defensores del ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, Tarek Tuma Marín y Alcides Cáceres Ibarra, plantearon este lunes un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la convocatoria a audiencia de imposición de medidas fijada por el juez de garantías Humberto Otazú para el jueves.

Dicho recurso imposibilita la realización de la diligencia sobre Jiménez Gaona, la ex viceministra de finanzas Marta Regina Benítez Morínigo y el ex gerente del Metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisenger, ya que primero debe resolverse el planteamiento de los abogados que defienden a los citados.

En ese sentido, el magistrado convocó a las partes para una audiencia de reposición, fijada para el jueves a las 9:45. Debido al carácter del recurso planteado, aunque el administrador de justicia resuelva rechazarlo, pues si eso ocurre, el mismo deberá ser analizado por un Tribunal de Apelación posteriormente.

Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, fueron imputados el pasado 10 de abril por la fiscala María Estefanía González, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza como autores y coautores, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

Ramón Jiménez Gaona “tiró el fardo” al Tribunal de Cuentas

La fiscala María Estefanía González tomó la causa, abierta hace casi cinco años, en octubre de 2022 y, entre sus actuaciones tomó audiencia indagatoria el 23 de febrero de 2023 al ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, así como a Regina Benítez, Guillermo Alcaraz y al ex jefe de gabinete del MOPC, Esteban Vicente Sarubbi Lutz.

“No tengo conocimiento o participación en la comisión de ningún delito. Toda mi gestión como Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones la realicé dentro del marco de legalidad y fue aprobada por el Tribunal de Cuentas”, declaró Jiménez Gaona en aquella oportunidad, al ser interrogado sobre la supuesta lesión de confianza.

El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones manifestó además que tenía conocimiento sobre la citada causa penal desde hace bastante tiempo.

“Se me notificó de que se realizarán pericias técnicas en esta causa. Es por ello que, aguardaré la culminación de dichos trabajos periciales, para evaluar luego la posibilidad de ejercer mi derecho a declarar o no, si así correspondiere”, dijo Jiménez Gaona.

Diligencias en el caso Metrobús

Por su parte, la ex viceministra de Finanzas Regina Benítez, en su indagatoria, negó haber tenido conocimiento o participación de ningún hecho punible. Lo mismo señaló Guillermo Alcaraz, quien agregó que por esa razón solicitó la desestimación de la denuncia en su contra.

En tanto Esteban Sarubbi declaró en relación a la denuncia por supuesta lesión de confianza en su contra que “resulta oportuno y pertinente aclarar que con anterioridad a mi ingreso a la función pública poseía depósitos y títulos en bancos nacionales y en el extranjero por cientos de miles de dólares”.

Expresó también que todo ese dinero lo obtuvo antes de su ingreso a la función pública y “en el marco de mi actividad como abogado independiente”.