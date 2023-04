Persona trans denuncia discriminación por parte de madres del IMA

Este año, Ivanna Alexan Aquino (25) decidió retomar sus estudios de danza en el Instituto Municipal de Artes (IMA), luego de haber dejado la institución durante dos años debido a que inició el proceso de transición para ser una persona transgénero y tomar una nueva identidad con la que realmente se siente identificada.

Contó que empezó en el IMA a los 15 años y su mayor sueño es poder terminar la carrera, por lo que se sintió muy emocionada por haber sido recibida de vuelta por parte de los directivos de la institución. Aclaró que desde el IMA le aclararon que todos los documentos serán siempre emitidos con la identidad que figura en su cédula, pero que ella lo acepta sin inconvenientes y comprende la situación. “Por lo menos es un comienzo”, celebró.

Discursos de odio y discriminación

Sin embargo, en los últimos días padres de alumnos empezaron a quejarse en redes sociales y a reclamar la admisión de una persona trans dentro del IMA, que recibe a estudiantes de todas las edades. “Hay un grupo de madres que se oponen a que yo vaya a la institución, dé clases y termine mis estudios siendo una persona trans”, relató.

Añadió que los padres realizan publicaciones sobre ella en las redes sociales y que incluso se siente muy atemorizada por los discursos de odio generados. “Difunden información con maldad y con odio. La institución no tiene problemas con que yo vaya a clases”, agregó.

Contó que el IMA dispuso que, para evitar inconvenientes, ella utilice el baño para personas con discapacidad. “Yo no soy discapacitada pero no me importa, no me incomoda, por lo menos tengo un baño”, acotó y agregó que hasta eso se previó pero los padres siguen creando problemas y la califican de maneras negativas y hasta la insultan.

“Empezaron a decir cosas aberrantes sobre mí, me tratan como una persona depravada, como acosadora, violadora, yo no soy así... no sé qué es lo que pretenden. Yo soy una bailarina que quiere culminar sus estudios y su carrera, solo eso quiero. Solo es un grupo de madres que están queriendo trabar mis sueños con sus discursos de odio”, lamentó.

Agregó que en una reunión de padres llevada a cabo la semana pasada se inició el problema, cuando algunas madres -principalmente- reclamaron su permanencia en la institución. Contó que luego de ello habló con la directora del IMA, Luz María Bobadilla, quien le brindó tranquilidad y le dijo que podía terminar la carrera si seguía cumpliendo con las normas y que ignore los actos de discriminación.

Así también, resaltó que sus compañeros y compañeras le escribieron muchos mensajes para brindarle su total apoyo y el único problema principal se da por parte de padres con pensamiento conservador.

Las personas trans “solo queremos ser profesionales”

En otro momento, Ivanna indicó que espera este espacio que hoy se abre en el IMA sirva para que otras personas trans se sigan animando a intentar ganar lugares, estudiar y seguir creciendo pese a los actos de discriminación. “Que termine el odio y la transfobia. En el mundo artístico no puede ser permitido esto. Yo solo soy una víctima más de esto, de la transfobia de la gente. Yo temo por mi vida, Yo estoy muy dolida porque me juzgaron, me criticaron y me apuntaron”, señaló.

La bailarina aclaró que su sexualidad y mi género es algo que no está en debate de nadie y no tiene por qué ser juzgada de manera pública. “Queremos que las mujeres trans tengan una oportunidad de superarse en la vida, ya sea en el arte, en la política, en la educación... somos las personas más marginadas y martirizadas por ser diferentes. Solo queremos que se nos den espacios, queremos ser profesionales, queremos graduarnos y que no se nos nieguen nuestros derechos básicos”, culminó.

Ima tiene “las puertas abiertas”

Por su parte, la directora del IMA, Luz María Bobadilla, relató que es la primera vez que reciben a una persona trans en la institución y que actuarán sin discriminación, conforme a la Constitución Nacional y las directivas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “El IMA tiene las puertas abiertas para todos los alumnos”, enfatizó.

Bobadilla contó que en el marco del inicio de clases se reunieron con todos los padres para las directrices y fue allí donde un padre consultó sobre Ivanna y se explicó su situación, cómo se actuará para sus documentaciones y las medidas tomadas en conjunto con la alumna.

“No hubo ningún inconveniente en la reunión, todos entendieron”, destacó sobre la reacción de los padres. Sin embargo, señaló que la publicación en redes sociales de una madre, que “actuó con desinformación”, fue la que desencadenó el problema, pero que ni los docentes ni los estudiantes tienen problemas con su persona.

“Ella entró al onceavo año académico, por 10 años formó parte de la institución, es muy querida por sus compañeras y por todos”, relató la directora. Contó que de acuerdo al lineamiento del MEC, desde el IMA hablaron con Ivanna y le aseguran el acceso a la educación, como dicta la Constitución.

“Le aseguramos el acceso a la educación de la institución que ya le recibió por muchos años, sus compañeras están conformes, ella es muy querida y respetada en esta institución, vamos a hacer que el respeto reine”, finalizó.