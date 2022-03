Trans exigen al Ministerio de la Mujer un alto a la discriminación para que sean reconocidas

Varias activistas sociales y representantes de organizaciones trans se autoconvocaron durante la mañana de hoy frente al Ministerio de la Mujer para exigir una mesa de diálogo con autoridades de esta cartera del Estado. Denuncian la falta de reconocimiento de las personas trans femeninas por parte del Gobierno.

Durante la manifestación denunciaron que se acumulan varios casos de transfemicidios no esclarecidos por el Ministerio Público. Reclaman además que no existen políticas de igualdad de género y no discriminación para la atención e investigación de hechos punibles hacia este grupo de personas.

Los manifestantes pidieron la presencia de la ministra de la Mujer, Celina Lezcano, para establecer una mesa de trabajo pero no tuvieron retorno. ”Tuvimos que entrar para que nos atiendan y la directora de Recursos Humanos”, explicó a ABC Color Yrén Rotela, activista social que acompañó la protesta pacífica.

Trans solicitan audiencia con la ministra de la Mujer

Tras la atención de la funcionaria del Ministerio de la Mujer, hicieron entrega de pronunciamiento con reivindicaciones. En el documento solicitan de manera urgente una audiencia con la Ministra de la Mujer para dialogar sobre la situación de las personas trans en Paraguay.

Yren Rotela, en comunicación con ABC, recordó que las personas trans no están incluidas en las estadísticas debido a que el Estado se ha negado a reconocer sus identidades. Ya desde hace años este grupo de personas luchan por el derecho a la identidad y, ante la falta de reconocimiento, señalan que no pueden acceder a servicios esenciales como la salud.

“Sufrimos constantes hechos de discriminación y violencia y ya es alarmante para nosotras. El Ministerio de la Mujeres es una institución que no nos reconoce y no quiere trabajar con nosotras”, denuncia Rotela.

Yrén subrayó que muchas personas transexuales sufren de violencia. Recordó el caso de la joven Gabi Cabrera, quien fue encontrada muerta y que habría sido brutalmente golpeada días antes de su muerte. Durante el fin de semana pasado, otra persona trans fue agredida en Pedro Juan Caballero y, según denuncian, no logró recibir el auxilio correspondiente.

Ante esta situación y muchas anteriores, protestaron representantes de las organizaciones Casa Diversa, Asociación Panambi, Escalando, Transcender, Actuando Pedro Juan Caballero, Transitar y activistas y militantes trans del Paraguay.

“Nosotras hoy estamos fortalecidas, empoderadas y no vamos a callarnos. Nunca más tendrán nuestro silencio porque terminó el tiempo de la discriminación, transfobia y violencia por parte del Estado”, finalizó Yrén Rotela.