Viceministro de Transporte denuncia sospechosa desaparición de datos del billetaje electrónico

El viceministro de Transporte, Óscar Stark, denunció esta mañana que un funcionario habría manejado estos datos de manera cuando menos negligente, aunque no descartó que sea dolosa. “La información está y vamos a hacer de nuevo esos programas en caso de que no podamos recuperar esa base de datos”, señaló.

“Todos los datos están resguardados en la base de datos de producción, eso no se perdió y está en la nube. La que tuvo problemas es la base de datos de réplica, la que se utilizaba para facilitar y hacer informes, que es una copia de la base de datos de producción”, señaló Stark.

“Lo que me genera sospecha es que justamente en este momento que estamos solicitando muchos datos nos genere un problema que no nos va a ser tan fácil obtener la información que requerimos”, dijo. “La información está y vamos a hacer de nuevo esos programas en caso de que no podamos recuperar esa base de datos”, señaló.

Dijo que también tiene “la duda de si eso no tuvo como fin ocultar alguna manipulación que se hizo sobre los datos”, señalando que el funcionario niega esa situación y que “tendrá la posibilidad de defenderse y contar su historia en las instancias que correspondan”, que incluso podría ser en el ámbito penal.

Funcionario ya trabajaba con Víctor Sánchez

Stark señaló que este funcionario viene de la administración de Víctor Sánchez y que ya fue desvinculado de la institución tras estos hechos.

Independientemente de eso, se solicitó un sumario administrativo para fundamentar las acciones judiciales correspondientes.

Irregularidades tributarias

Stark señaló también que se reunió con el viceministro de Tributación, Óscar Orué, para conocer la situación de las empresas que fueron encontradas con irregularidades en la declaración de rentas y verificar su situación, teniendo en cuenta que son empresas que podrían estar cobrando actualmente subsidios.

Señaló además que en el marco de esas investigaciones aparecieron otros datos, como el de algunos accionistas de empresas que habrían quebrado y que habían vuelto al sistema con nuevas empresas.

Señaló que en el ámbito fiscal ellos no tienen ninguna atribución, a pesar de lo cual sí realizan una investigación del desempeño de esas empresas por la cuestión de las validaciones sospechosas, que junto al centro de monitoreo serán ámbito de una auditoría completa que podría acarrear multas y hasta cancelación de los itinerarios, o incluso de la Justicia si corresponde.

