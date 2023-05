Inteligencia artificial sirve a la agricultura

“Esta es una nueva tecnología denominada UPLive que estamos implementando en Paraguay, y el enfoque es una asesoría en donde los técnicos o mismos productores van cargando en un software el área cultivada, fechas de siembra, los tipos de cultivos que están establecidos, etc, y a partir de que se cargan esas informaciones, la ciencia de datos genera informes o reportes mirando los históricos de esa área”, empezó explicando el profesional.

Que informaciones genera

Le consultamos que datos da este programa. “Realmente son muchos los datos que recibirá el productor, pero vamos al primer ejemplo; a partir de la carga de datos se van generando informaciones, como por ejemplo un histórico de zonas de vegetación como estuvieron en años anteriores (5 años atrás) hasta la actualidad, por tanto el productor puede ver como fue la evolución de su campo, desarrollo, rendimientos, áreas más y menos productivas, además de eso, por medio de la inteligencia artificial da sugerencias para tomar muestreos de suelo en algunas zonas, y recomendaciones de cuales podrían haber sido los problemas”.

Registro en el celular

“El productor, técnico o asesor tiene la posibilidad de realizar recorridas técnicas a campo, toda observación se puede ir registrando en su celular, los problemas que ha encontrado, por ejemplo presencia de malezas, enfermedades, plagas, eso va a un informe final, no es necesario contar con internet en ese momento, luego al llegar donde hay internet, se suben los datos, se sincronizan, y ya se generan las informaciones”, explicó San Martín.

Aplicaciones realizadas y sus resultados

“El productor puede registrar las aplicaciones de productos, herbicidas, fungicidas, insecticidas u otros, en el programa, y la inteligencia artificial recopila esa información y al final de la zafra, compara y sugiere cuales de las variedades respondieron, cual producto tuvo mejor efecto ante problemas, y va determinando diversas soluciones, o sea “el productor tendrá resumido su manejo agronómico y la efectividad según condiciones de humedad, clima, variedad de semilla utilizada, época, estado y otras variables que la inteligencia artificial reconozca”.

Información Satelital

“Los satélites hacen prácticamente dos pasadas a la semana sobre el campo y sirve como información complementaria, ya que sumando los datos ya cargados como el manejo agronómico de la parcela, se van cruzando informaciones y se generan importantes descubrimientos. Por ejemplo, el productor se va dar cuenta cuales son las zonas más productivas o que no requieren de atención, para poder enfocarse en área en donde si están realmente los problemas, ya te da una pauta por donde empezar”, explicó.

Alertas Inteligentes

Preguntamos si el productor debe estar recorriendo cada semana su campo. “Otra de las ventajas de esta herramienta es que se muestran las variaciones en las capas NDVI, o sea, llega un correo al asesor, técnico o productor avisando que hay una variación en el campo, y a partir de allí el mismo podrá empezar a tomar decisiones, si se debe o no realizar algún trabajo en el campo. No hace falta que vaya a recorrer si o si el campo, sino que la inteligencia artificial ya le informa de la gravedad del tema”.

No sustituye al Ingeniero

“Esta herramienta no sustituye el criterio del ingeniero agrónomo, es un soporte para el profesional y viene a sumar a tecnologías para ayudar a los productores, en la toma de decisiones, en el ahorro de insumos y otras actividades, la tecnología no puede trabajar sola, y lo que hace es informar y recomendar”, explico el profesional.

Se le pueden sumar más herramientas

“Aparte de lo que son los mapas de productividad de años anteriores hasta el momento, te da información histórica del clima, uno puede tener históricos de varias informaciones dentro de esa parcela. Pero también se puede conectar con sub herramientas como por ejemplo estaciones meteorológicas para tener datos mas precisos dentro de esas parcelas, realmente esto ya no es el futuro, es el presente y no es necesario ser un gran productor para adoptar la tecnología, se estima que un productor agrícola toma 40 decisiones importantes como mínimo durante todo el ciclo de un cultivo”.

Producir mas con menos

“La mejora en la productividad es consecuencia directa de las decisiones de manejo y lo que UPL busca es contribuir con tecnologías a cumplir estos objetivos, y que el productor logre más con menos, esfuerzo, uso de productos e inversión “, finalizó el ingeniero agrónomo Marco San Martín.