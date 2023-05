Lupus: sin costosos medicamentos desde hace tres meses, denuncian

La falta de costosos medicamentos afecta por igual a todos los pacientes con enfermedades raras en Paraguay, como es el caso del lupus. En nuestro país, al menos unas mil personas padecen esta enfermedad inmunitaria que ataca las células y tejidos sanos, según la Asociación Nacional de Pacientes con Lupus.

Benicia Albrecht, presidenta de la asociación, contó a ABC que desde hace meses esperan la provisión de medicinas de muy elevado costo, imposibles de pagar por el enfermo. Citó el caso puntual del rituximab, que está en falta desde hace tres meses en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

La droga es útil para el tratamiento de ciertos tipos de linfoma no Hodgkin de células B, leucemia linfocítica crónica y leucemia aguda de células B positivos para CD20 (un tipo de glóbulo blanco).

“Estamos urgiendo recibir rituximab para unos 30 personas; 15 específicamente son pacientes con lupus. Se hicieron ya varios pedidos en el Incan (Instituto Nacional del Cáncer) y nos dicen que no tienen, que solo tienen para pacientes oncológicos. Hace más de tres meses que hay pacientes en espera”, lamentó.

Albrecht indicó que el rituximab sería el medicamento “más fuerte” y “último recurso” para que el paciente mejore. Mencionó que la droga tiene un precio que ronda los G. 25 millones y que se necesitan 6 frascos por paciente.

“El Ministerio de Salud prácticamente nada está dando. No están dando tampoco hidroxicloroquina, metrex, azatioprina, micofenolato”, lamentó.

Pacientes con lupus tampoco pueden hacerse análisis específicos

En relación a la disponibilidad de reactivos de laboratorio, Albrecht contó que los pacientes atendidos en el Hospital de Clínicas, por ejemplo, deben recurrir al sector privado para realizarse estudios de alta complejidad.

La presidenta de la asociación precisó que en otros hospitales públicos tampoco hay disponibilidad de reactivos la mayor parte del año. Mencionó entre estos, pruebas de anticuerpos antinucleares como ANA, que mide la cantidad y el patrón de los anticuerpos en la sangre, y Anti-DNA, utilizado para detectar el lupus eritematoso sistémico.

IPS también está sin medicinas, lamentan

Consultada sobre la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), Albrecht relató que los aportantes del seguro social también padecen constantemente la falta de fármacos.

“Micofenolato no hay en el IPS; es una quimioterapia oral. Hace un mes que intentamos retirar y no hay. Cada caja cuesta G. 2 millones y se consumen 3 a 4 cajas mensualmente; lo que implica un gasto de unos G. 8 millones por mes. La droga es parte del vademécum de la previsional, pero no tienen”, lamentó.

ABC consultó con la presidenta de la asociación sobre la confianza que tienen en que la situación vaya a mejorar con el nuevo Gobierno nacional, electo en las elecciones generales 2023, el domingo pasado. Albrecht manifestó no tener esperanzas y dijo que “son todos de la misma clase política”.

“No tenemos muchas esperanzas; son cambios de cara nada más”, lamentó.