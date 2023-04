Pacientes con lupus, abandonados por Salud Pública y también por IPS

El gobierno colorado, responsable de la salud pública, así como el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo presidente Vicente Bataglia hacía campaña política en favor de los colorados el jueves último, están poniendo en riesgo la vida de cientos de pacientes con lupus.

“Mal estamos, estamos sin medicamentos. Nada tienen”, afirmó ayer Benicia Albrecht, presidenta de la Asociación de Pacientes con Lupus.

“Es terrible la situación, tanto en Salud Pública como en IPS, hace más de un mes. Con el lupus, en forma mensual necesitamos retirar los medicamentos porque no podemos estar sin medicación. El micofenolato es una quimoterapia oral, la azatioprina y el metrex, todos los días tenemos que tomar, pero no tenemos. Es terrible”, añadió Albrecht.

Lea más: Atribuyen ostentosa casa de verano en Aregua a consejero obrero del IPS

La presidenta de la asociación contó que ella, que padece lupus hace 15 años, a diario consume micofenolato, azatioprina, hidroxicloroquina, losartan y omeprazol. Estas medicinas cuestan unos G. 13 millones mensuales, afirmó.

Pacientes con lupus urgen medicamento que es “el último recurso”

Por si fuera poco, Albrecht contó que hay una treintena de pacientes, 20 de ellos con lupus, que están esperando que Salud Pública les provea rituximab, un medicamento utilizada para “una quimioterapia fuerte”. Sin embargo, no lo está proveyendo el Ministerio de Salud, a cargo de Julio Borba, quien junto con Bataglia hacía el jueves campaña política por los colorados.

Lea más: Video: "El ejército de blanco" de Santi Peña

“Dos meses hace que esperan. En total son 30 pacientes. Se hacen las sesiones en el Hospital de Clínicas, pero no conseguimos en el Ministerio de Salud el medicamento”, señaló la entrevistada.

“Esas personas siguen empeorando. Esa quimioterapia es prácticamente el último recurso que tienen. Cada ampolla cuesta entre G. 20 millones a G. 25 millones y se necesitan 6 por cada paciente”, lamentó Albrecht.

IPS y Salud Pública no tienen reactivos para análisis específicos

A la falta de medicamentos, se suman las dificultades para consultar con especialistas. Benicia contó que en IPS no hay turnos disponibles hasta junio, cuando para el tratamiento es relevante la consulta permanente con un reumatólogo.

En el Hospital Nacional de Itauguá, entretanto, “hay varios reumatólogos especializados en lupus, pero están cumpliendo funciones de clínica médica o guardia y no les dan hora para atender a pacientes crónicos”, reclamó la presidenta.

Lea más: Cierre de campaña de Santi: funcionaria cuenta cómo se arreó al personal de blanco del IPS

Tampoco hay reactivos para análisis clínicos específicos, ni en IPS ni en el sistema público, por lo que hay que pagar laboratorios privados para los controles mensuales.

Madres desesperadas claman medicamentos

La asociación tiene unos 1.600 miembros, incluidos niños que necesitan tratamiento.

Ante la falta crónica de medicinas, la asociación está realizando una rifa de G. 5.000 por boleta. La venta, empero, es difícil por la complicada situación económica en el entorno de los pacientes, contó Albrecht. De todos modos, tienen la esperanza de juntar algo.

Lea más: IPS: más de 20 medicinas para tratar enfermedades crónicas están en falta

“Hay madres desesperadas porque sus hijos no tienen para el tratamiento, que llaman a la fundación y me piden y yo no tengo ni una caja de hidroxicloroquina”, lamentó.

Indigna caso de consejero del IPS

En medio de toda esta crítica situación, la presidenta de la asociación de pacientes con lupus afirmó que “indigna mucho” el nivel de vida que ostenta el consejero de IPS en representación de los trabajadores, Gustavo Arias. Una casa de verano en Aregua, con piscina y hasta cancha de tenis, donde suele realizar importantes fiestas, tiene la factura de la Ande a su nombre.