Recién para julio reprograman inicio del juicio oral al usurero Ramón González Daher

Según fuentes judiciales, el inicio del juicio oral donde será juzgado el luqueño Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura en otra causa, será el 27 de julio de este año, ante la jueza Natalia Muñoz. La reprogramación se realizó de acuerdo a la disponibilidad del Juzgado de Fernando de la Mora, donde se llevará a cabo el acto.

Este juicio debió comenzar el pasado 27 de abril, pero González Daher no se presentó y la penitenciaría de Tacumbú tampoco justificó por qué no se realizó el traslado del reo. Su defensa, ejercida bajo el patrocinio del abogado Mario Elizeche Baudo, alegó enfermedad, sin embargo, no exhibió ninguna prueba.

Por esta razón, la fiscala de la causa Sandra Ledesma, solicitó al Tribunal que un médico forense del Ministerio Público se constituya en el penal a fin de verificar el estado de salud del interno. Además, pidió a la penitenciaría que informe sobre el incumplimiento de traslado del preso.

Ramón, hermano del exsenador cartista Óscar González Daher (fallecido), deberá enfrentar nuevamente otro juicio oral y esta vez por los supuestos hechos punibles de declaración falsa y extorsión. Resultó víctima el exdelegado deportivo del club 3 de Febrero, del barrio Ricardo Brugada, Salvador Aquino.

Aquino denunció que Ramón González Daher pretendió volver a cobrarle una deuda ya cancelada de G. 46.500.000. Según el denunciante, para amedrentarlo y obligarlo a pagar la presunta deuda, González Daher afirmaba que “jueces y fiscales estaban a su cargo”.

La punibilidad contempla que el hecho punible de denuncia falsa será castigado con pena privativa de libertad y que la comisión del hecho de extorsión será castigada con una pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa.