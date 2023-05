Destituyen a médico docente que realizó irregularidades del Hospital General de San Lorenzo

El Dr. Raúl Exequiel González Zalazar manifestó que se cumplió la amenaza hecha por el director del Hospital General de San Lorenzo, Dr. Luis Prats. “Se trata de una estrategia política, ya que mi destitución ya estuvo preparada antes de las elecciones generales”, lamentó el médico.

“El Dr. había dicho que una vez finalizada las elecciones para presidente me iba a destituir. En ese momento no me destituyó porque estaba en plena campaña. Y se cumplió, porque una semana después de las elecciones me comunican mi destitución, pero fue muy vivo porque la firma fue del 23 de abril, y recién este viernes me comunicaron”, manifestó el médico afectado.

El doctor González Salazar lamentó que la salud de un país se maneje a través de la influencia política y no teniendo en cuenta la idoneidad del personal médico. “Yo peleo para que esta clase de gente sea conocida por las nuevas autoridades que van a asumir”, manifestó.

Mencionó que en la última reunión que tuvo con la directora de Redes y Servicios del Ministerio de Salud Pública, Dra. Leticia Pintos y el director del hospital General de San Lorenzo, Dr. Luis Prats, este último lo acusó de no permitir a los residentes hacer su pasantía en el área de cirugía.

“El jefe de Cirugía se levantó frente a todo el auditorio y dijo que eso era falso. El doctor dijo que si había una nota firmada por él era falsificada. Después de esa reunión la Dra. Pintos decidió que tenían que devolver la habitación que le habían quitado a los residentes”, expresó el Dr. Ezequiel González.

En respuesta a la destitución del Dr. Ezequiel González, el Dr. Luis Prats dijo: “Es un cargo de confianza. Es un país democrático y yo tengo el derecho y la libertad de elegir a mis compañeros de trabajo. El Sr. fue perdiendo la confianza paulatinamente para estar al frente de esa labor, por lo cual se solicitó el pasado año su cambio”.

Pronunciamiento del Círculo de Médicos

El Círculo Paraguayo de Médicos solicitó al ministro de Salud, Julio Borba, el esclarecimiento de la destitución del doctor González Salazar, pese a que el cargo pudiera ser de confianza. Solicitó además que se tenga en cuenta el buen desempeño del médico dentro de la unidad formadora como responsable de Docencia e Investigación.

Solicitaron la reconsideración de la resolución Nº 1350/2023 de la Dirección de Recursos Humanos del Hospital General de San Lorenzo y que el doctor González sea restituido en sus funciones.