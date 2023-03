Médicos residentes desalojados piden respeto y espacio para descanso

La denuncia fue hecha por los estudiantes residentes que prestan servicios en el Hospital General de San Lorenzo (HGSL). Manifestaron que no merecen semejante trato inhumano.

“La orden era que debían sacar nuestras cosas porque las habitaciones que ocupamos se utilizarían como depósitos. Estamos haciendo frente a los miles de casos de chikunguña que se registran en la Urgencia, como también ocurrió en tiempos de pandemia, pero somos los pisoteados, como siempre”, refirió una afectada que pidió mantener en reserva su identidad.

Pidieron que sus pertenencias sean colocadas en las habitaciones de descanso y que haya una disculpa de las autoridades del hospital. “Ya tuvimos dos reuniones y hasta ahora todo fue informal. No fue labrada acta y tampoco se firmó una nota sobre los acuerdos a los que llegamos. No creemos que se haya tratado de un mal entendido, porque ningún personal del hospital puede mover una silla si no hay una orden de por medio”, lamentó la médica residente.

El jefe del Departamento de Docencia del HGSL, Dr. Ezequiel González, dijo que el director del centro asistencial, Dr. Luis Pratts, remitió una nota al ministro de Salud Pública, Julio Borda, en la cual solicita su destitución y que luego ordenó el desalojo de los residentes.

“Como consecuencia, nosotros tomamos la decisión de difundir el hecho e informamos también a los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo. Hoy hubo dos reuniones durante las cuales se aclaró la acusación que se realizó en mi contra”, manifestó González.

“A mí no me interesa tanto que quieran destituirme, lo que me preocupa es que gente mentirosa como el director del Hospital General de San Lorenzo quiera continuar en el cargo. Creo que toda la ciudadanía deberíamos de levantarnos y decir que un mentiroso en ese lugar ya no puede estar. Tenemos que exigir respeto a los funcionarios que trabajan en un hospital”, refirió el jefe del Departamento de Docencia del HGSL.

El Dr. Luis Pratts, dijo que se trató de un mal entendido del personal de Mantenimiento que fue a retirar las pertenencias de los residentes. “Ellos debían hacer el despeje de otro lugar; eso ya fue aclarado. Nosotros estamos haciendo lugar en la farmacia para recibir los medicamentos, que tampoco podemos rechazar porque es para los pacientes. Doy mi palabra de que todo se solucionará por el bien de los residentes”, expresó.