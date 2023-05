IPS: denuncian omisión de auxilio en Clínica Yrendague

Casi a diario, los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncian la falta de insumos y medicamentos, algunos sumamente básicos, como diclofenac. La mala atención que brinda el personal sanitario también es motivo de quejas frecuentes.

Lea más: IPS: en Luque negaron atención a paciente por no ser el aportante titular

Este es el caso denunciado por Nelson Pereira, quien relató el mal rato que pasaron en la Clínica Yrendague del IPS, ubicado en Mariano Roque Alonso.

Según el reclamo realizado por el asegurado, acudieron de urgencia hasta el establecimiento de salud, ya que su padre estaba mostrando signos de un posible accidente cerebrovascular (ACV). No obstante, asegura el denunciante que el médico de guardia le negó los primeros auxilios, por lo que debieron acudir hasta el IPS Central.

Lea también: IPS: familiares encontraron gusanos en la nariz de paciente hospitalizado en terapia

“Llegamos con mi padre que tenía un posible ACV y el doctor nos dijo que de balde le llevamos ahí, que debíamos llevarle al IPS Central. Llegamos hasta esa clínica para los primeros auxilios pero te reciben así. Eso se llama omisión de auxilio. Como asegurados repudiamos el actuar de este señor que dice ser médico”, criticó.

Falta de atención médica es frecuente en Clínica Yrendague, dicen asegurados

Otra aportante del seguro social, la señora Selva Insfrán, denunció una situación similar en la misma clínica periférica del IPS. La asegurada sostuvo que situaciones así, en las que el personal no brinda la asistencia que requiere un enfermo, son frecuentes en ese hospital.

Lea más: Video de amenaza de muerte en IPS: aseguran que paciente fue atendido, pese a violencia de familiar

La mujer contó que pese a tener casi 40° de fiebre, el personal de salud del IPS Yrendague no la socorrió. “Jamás me atendieron. Al final mi hijo me auxilió y tuvo que llevarme a un sanatorio privado”, lamentó la asegurada.