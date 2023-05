Incidentes en la sesión de la Junta Municipal de Encarnación

La manifestación de ciudadanos autoconvocados se inició esta tarde frente a la Junta Municipal de Encarnación, para solicitar a las autoridades que se rechace el proyecto de terciarización del servicio de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Adecuación del Relleno Sanitario de la capital de Itapúa.

Las discusiones empezaron cuando el edil departamental, Silvio Piris (ANR), intervino en la sesión de la Junta Municipal, intercambiando reclamos efusivamente con el concejal municipal, Carlos Marino Fernández (PLRA). Piris se presentó como parte de la movilización que protesta en contra de la medida.

El miembro reelecto de la Junta departamental de Itapúa protagonizó el pedido al municipio de Encarnación para que se rechace el proyecto del estacionamiento tarifado, lo que conllevó a que ciudadanos que tenían el mismo reclamo se organizaran. Actualmente, los autoconvocados conforman la autodenominada Contraloría Ciudadana, que expresan su rechazo hacia las privatizaciones de los servicios públicos en la ciudad de Encarnación.

Los ciudadanos realizan constantes protestas en la ciudad de Encarnación y semanas atrás lograron el retiro de la documentación de la concesión del Estacionamiento Tarifado, evitando su implementación.

Las discusiones subieron de tono

Los entredichos subieron de tono por lo que efectivos policiales sacaron a Piris de la sala de sesión, a pedido de los concejales, lo que provocó más reclamos de los manifestantes presentes que hacia el cuerpo colegiado.

El concejal departamental reclamaba que no le dieron la palabra cuando intentó intervenir en el debate donde proponían que se realice una audiencia pública sobre el proyecto tratado. Los manifestantes denunciaron que hay un interés sospechoso de miembros de la junta que estarían a favor de la implementación de esta medida.

Representantes de los movilizados hicieron sus reclamos a los concejales, en particular a la edil Gloria Arregui (PLRA), que manifestó que todavía no trataron la medida. Además, expresó que se sienten “presionados” por los manifestantes e incluso dijo que los mismos no representaban a todos los sectores.

Posteriormente, el presidente de la junta, Fredy Ortega (ANR) solicitó el desalojo de la sala de sesiones para continuar con el orden del día.

La medida de la discordia

El proyecto de terciarización del servicio de recolección de basura y adecuación del relleno sanitario pretende otorgar la concesión por un periodo de 25 años. Los manifestantes reclaman que de aprobarse, aumentaría la carga impositiva para los contribuyentes por un servicio que está realizando actualmente la municipalidad.

Además, trabajadores del vertedero municipal refieren que serán perjudicados y quedarían sin trabajo de concederse el servicio a empresas privadas.

La Junta Municipal solicitó al ejecutivo un informe de la situación actual del servicio prestado junto con una justificación de porque está planteada la propuesta. El plazo para la recepción de la respuesta al pedido es de 10 días. Entretanto, el tratamiento del pliego de bases y condiciones de la medida, queda suspendido.

La propuesta de algunos concejales fue que se realice una audiencia pública para “escuchar” los reclamos de la ciudadanía con respecto a este proyecto.