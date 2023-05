Efecto rebote: Exportación de soja se duplicó en volumen e ingreso de divisas

En los primeros cuatro meses del actual año, el Paraguay exportó 2.679.957 toneladas de soja, lo cual representó 1.423.226 toneladas más con respecto a los envíos de 1.256.730 toneladas registradas hasta abril del año pasado.

La Lic. Sonia Tomassone, asesora de comercio exterior de Capeco, destacó que ese flujo importante de la oleaginosa permitió, de acuerdo con los datos del BCP, un ingreso de divisas de US$ 1.480 millones, un incremento de US$ 836 millones respecto a los US$ 836,9 millones generados al cierre del primer cuatrimestre del 2022.

Lea más: Exportación de soja ya ingresó al país US$ 1.480 millones en cuatro meses

En el caso de los subproductos de la soja, hasta el mes pasado fueron enviados 126.861 toneladas de aceite de soja por US$ 138,3 millones, cifras que son menores en 22.256 toneladas y US$ 62 millones en valor, en relación a los registros del mismo periodo del año pasado, cuando se exportó aceite de soja por US$ 200 millones en un volumen de 149.117 toneladas.

Cayó además la exportación de pellets de soja. Al cierre de abril Paraguay envío 401.534 toneladas de este subproducto por USD 201.1 millones, cifras que son en divisas US$ 31.7 millones y 110.786 toneladas en volumen respecto al mismo lapso del año pasado.

Según la explicación de Sonia Tomassone, las exportaciones de los derivados disminuyeron porque las empresas que cuentan con industrias en Paraguay enviaron 1,3 millones de toneladas de la soja en grano a Argentina, por lo que ese volumen no fue procesado en el país.

Destinos

Con relación a los destinos, dos mercados acapararon el 92 % de los envíos (Argentina 89 % y Brasil 3 %).

Treinta y dos empresas exportaron soja. Cargill sigue liderando el ranking con el 17 %, seguido de ADM (10 %), Viterra (9 %), Cofco (9 %), Copagra (9 %), Agrofertil (7 %), Bunge (6 %) y otros.

Por vía terrestre LAR lideró la lista con el 56 % enviado. Otras exportadoras destacadas hasta abril en el listado también fueron Rafaeli (12 %), Agroser (7 %), Coopasam (5 %).