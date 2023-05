Exportación de soja ya ingresó al país US$ 1.480 millones en cuatro meses

De acuerdo con el reporte de comercio exterior publicado esta mañana por el Banco Central del Paraguay (BCP), los ingresos por exportaciones de soja vienen incrementando sostenidamente y recuperándose del impacto de la sequía del año pasado. Según los datos oficiales que presentó hoy el BCP en conferencia de prensa, los ingresos por exportación de soja alcanzaron US$ 1.480 millones entre enero y abril del presente año, superior a los US$ 643 millones que recaudó en el 2022 en el mismo lapso de tiempo, también superior a los US$ 949 millones del 2021 e incluso del 2020 (US$ 765 millones) considerado año récord de la soja.

El repunte de los ingresos fue de 130% en comparación al año pasado en el mismo periodo por 2,6 millones de toneladas exportadas del producto, que representa un repunte de 113% en comparación a la cantidad enviada en el año 2022.

Cabe mencionar que en el 2022, la sequía afectó fuertemente la producción agrícola y ganadera lo que impactó en una fuerte caída de las exportaciones de los rubros agropecuarios y de los ingresos de divisas al pais.

Exportaciones totales

Según los datos del BCP, las exportaciones totales al mes de abril del 2023, alcanzaron un valor de US$ 5.614,5 millones, 30,1% mayor a los US$ 4.316,5 millones a abril del año anterior.

Las exportaciones registradas representaron el 69,4% del total, alcanzando US$ 3.893,6 millones, superior en 27,2% al valor acumulado a abril del 2022.

El reporte detalla que el incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, energía eléctrica y maíz. Los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 334,2 millones, superior en 7,1% a lo registrado en el mismo periodo del año 2022.

En lo que respecta a las reexportaciones se observa que siguen creciendo y actualmente representan el 25,0% del total del volumen de exportación. Dicho rubro registró ingresos por valor de USD$ 1.404,1 millones, con un aumento de 32,1% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Las otras exportaciones, con un 5,6% de participación, registraron un aumento del 65,4% comparado con el valor a abril del año anterior, situándose en un nivel de US$ 316,7 millones.

Importaciones siguen afectadas

Por otra parte, al mes de abril del presente año, las importaciones totales alcanzaron US$ 4.698,2 millones, 3,1% mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 95,9% del total, alcanzando un valor de US$ 4.504,5 millones, un 3,1% superior con respecto al valor acumulado a abril del 2022, mientras que las otras importaciones representaron el 4,1% restante, por un valor de US$ 193,7 millones. En volúmenes, se observó una reducción de 13,6%.

Superávit en balanza comercial

Con estos resultados, la balanza comercial que surge de la diferencia entre las exportaciones ( US$ 5.614,5 millones) y las importaciones (US$ 4.698,2 millones) , al primer cuatrimestre de 2023, registró un superávit de US$ 916,3 millones, un gran salto considerando que el año pasado en el mismo periodo se cerró con un déficit de US$ 1.156,8 millones