Denuncian a jueza ante el JEM por otorgar supuestas medidas cautelares fraudulentas

El abogado Diego Troche Robbiani denunció este viernes 26 de mayo de 2023 a la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y de la Niñez y la Adolescencia de Katueté, Josefina Gunsett, por supuesto mal desempeño de funciones para quien solicita la remoción de su cargo.

La acusación de presunto mal desempeño de funciones por parte de la jueza Gunsett dice que la misma viene incurriendo repetidamente en la mala gestión, violando alevosamente la ley, en especial el Art. 15 del Código Procesal Civil (CPC), actuando de forma parcialista en el expediente N° 125/2022 caratulado “José Ronaldo Ramos y Agro Ramos SA c/ Principado Agropecuaria SA y Laguna SA s/ retención de inmueble y cobro por mejoras”.

El denunciante Abog. Troche Robbiani, quien actúa en representación de la firma Americana Agropecuaria SA, Principado Agropecuaria SA y Laguna SA, denuncia ante el JEM que la magistrada ha falseado pruebas existentes, que ejerció en un acto de desposesión de inmueble ajeno transformando con falsedades el derecho de propiedad y de haber ayudado a la firma Agro Ramos SA, a usufructuar gratuitamente por más de 3 años los inmuebles de sus mandantes.

Mafias de medidas cautelares

Troche Robbiani refiere que existe en la jurisdicción de Salto del Guairá, Canindeyú, una verdadera mafia instaurada y organizada con el fin de lograr la “apropiación temporal de inmuebles ajenos” por la vía de un falso juicio, como este caso denunciado. Se abre una demanda de “retención de inmueble por mejoras” y con argumentos fraguados, para luego por la vía judicial se otorgan medidas cautelares irregulares, otorgan el derecho de ocupación a favor de algún impostor, generando (de forma prolongada) la desposesión y/ o afectación al ejercicio del Art. 109 de la Constitución Nacional, por el propietario real.

El denunciante, asimismo, refiere que una auditoría de gestión más elemental del expediente mencionado descubrirá que la jueza ha manipulado el proceso al otorgar las medidas cautelares decretadas fraudulentamente y en exceso, sin fundamento contra sus mandantes, señala.

Pérdida económica elevada

En su escrito elevado al JEM, el denunciante agrega que el problema no se limita a que el caso pueda ser reparable o no por la vía de la apelación, sino que tratándose de cuestiones agrícolas, la dilación por más de tres años hace ilusoria dicha reparación porque genera un perjuicio a su mandante cuantificado en más de US$ 3.000.000 que es en beneficio ilegítimo a favor del usurpador.

Troche Robbiani también indica que las supuestas pruebas de gastos de mejoras que alegan para retener el inmueble y que fueron admitidas por la jueza Gunsett son facturas de gastos de combustibles, compra de semillas, gastos por personal, repuestos, reparación de maquinarias. Es decir, nada tienen que ver a inversiones realizadas como mejoras introducidas al inmueble, que aún siendo improcedente la demanda, el juicio demora varios años en concluir y con las medidas cautelares otorgadas, el usurpador puede usar gratuitamente las fincas.

Rosca mafiosa del JEM

La acusación del abogado Troche Robbiani refiere que las “actuaciones delictivas de la Dra. Josefina Gunsett han sido apañadas por la rosca mafiosa del JEM que aún se niega a retirarse”.

De igual manera, el abogado solicita una auditoría general de la causa denunciada y de todo el despacho de la jueza Gunsett que fueron “cocinadas” en el Jurado, y que son:

Expediente N° 374/2020 “ Abog. Diego Troche Robbiani en representación de Americana Agropecuaria SA y otros s/ denuncia contra la jueza Josefina Gunsett, de Katueté ”.

Expediente N° 365/2020 “Abog. Diego Troche Robbiani en representación de Americana Agropecuaria SA y otros s/ denuncia contra la jueza Josefina Gunsett, de Katuete”.

El denunciante agrega que “es un modus operandi de la Dra. Josefina Gunsett y del daño que la misma ha causado con la ayuda de algunos integrantes del JEM a la fecha ya retirados, supera los US$ 3.000.000″.

Miembros del JEM

Son actuales miembros del Jurado, su presidente el diputado Rodrigo Blanco Amarilla, su vicepresidente primero senador Ramón Retamozo, el vicepresidente segundo Oscar Paciello Samaniego, y sus integrantes senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, diputado Hernán David Rivas, Alfredo Enrique Kronawetter, y los ministros de Corte Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo.