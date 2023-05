La Municipalidad busca “identificar” a los cuidacoches para denunciarlos

Desde antes de las 7:00 de este viernes, funcionarios municipales se trasladaron hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia, en el barrio Sajonia de Asunción, para liberar los espacios públicos. Una vez más, recolectaron un camión lleno de cajas utilizadas por “cuidacoches” para reservar de manera irregular los lugares de estacionamiento.

El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, indicó que la cantidad es un poco menor a la de la semana pasada, pero que por día se vuelven a reponer. “Es un trabajo de resistencia, si amerita volver voy, vamos a volver”, indicó al respecto.

Buscan trabajo en conjunto con la Policía

“Invitamos a la ciudadanía a que siga denunciando, no caigamos más en este tipo de extorsión”, declaró para ABC TV.

Agregó que el problema es que no pueden identificar a los cuidacoches responsables. “El tema es que nadie se hace responsable. Juntamos las cajas, calculamos quiénes son, pero no podemos identificarlos porque no tenemos la fuerza coercitiva que tiene la Policía Nacional”, planteó.

Por ese motivo, añadió que están iniciando las gestiones para instalar una mesa de trabajo con la Policía Nacional. “Para que podamos trabajar en conjunto y ver por lo menos a uno o dos que se identifiquen y capaz ahí cambie el asunto”, declaró.

Consideró que si existe una denuncia de extorsión podría disminuir la situación, por lo cual instan a la ciudadanía a que presenten una denuncia formal.