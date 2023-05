Policía Municipal despeja espacios públicos “privatizados” por cuidacoches

Desde antes de las 6:00 de este martes, un grupo de funcionarios municipales se encuentra juntando cajas de madera y baldes que son utilizados por cuidacoches para “reservar” los espacios públicos de estacionamiento en Asunción.

El despeje inició en las inmediaciones de las oficinas del Puerto de la ciudad capital, donde lograron juntar una cantidad suficiente de cajas para llenar el primer camión.

En contra de la privatización y la extorsión

Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigilancia, detalló que van a seguir trabajando en las inmediaciones de Garibaldi y también el Palacio de Justicia.

“Estamos retomando el despeje de espacios públicos, atendiendo a las diversas denuncias que volvimos a tener, en su momento habiamos levantado una cantidad igual de cajas”, manifestó Andino.

Acotó que no van a ir en contra de los cuidacoches, pero cuestionó el hecho de que privaticen los espacios que pertenecen a la ciudadanía. “Nosotros con esto no buscamos que dejen de trabajar, pero no es la forma de privatizar el espacio público y extorsionar a la gente, no generalizamos a la gente que trabaja así, pero no es la manera”, expresó en vivo para ABC TV.

El director de la Policía Municipal señaló que luego de vaciar el primer camión repleto van a seguir avanzando para liberar las calles.

“La ciudadanía no debería pagar, también instamos a la ciudadanía que ponga de su parte”, instó.