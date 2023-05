Crimen a directora de colegio: ministro de Educación pide fortalecer el vínculo en la familia

Tras el asesinato ocurrido en el colegio San Gervasio de la ciudad de Independencia, departamento de Guairá, el Ministerio de Educación trabaja en la contención en la institución educativa, según refirió el Ministro Nicolás Zarate.

“Mañana visitaremos a los alumnos casa por casa con psicólogos, para pagar una primera contención. Fueron 15 jóvenes que vieron un acto criminal que a cualquiera puede dejar traumado. Vamos a hacer nuestras propias investigaciones”, explicó Zárate.

Alegó que una de las posibles causas podría ser porque actualmente no existe una buena comunicación entre los padres y los hijos, que tienen necesidades. “El camino es fortalecer el vínculo entre los padres y los jóvenes, el diálogo en la familia. Tenemos que volver a hablar con nuestros hijos”, refirió el jefe de la cartera educativa.

Expresó además que la primera alerta se debe dar en la casa, mediante la comunicación. En los colegios se debe dar el segundo filtro para la atención con psicólogos.

Pretenden implementar “mochila segura”

En uno casos de emergencia, el Ministerio de Educación ya convocó una mesa interinstitucional en el que participan los ministerios, padres y alumnos para hablar de proyectos para implementar la “mochila segura”. “pero no hablamos de militarizar. Hablamos de un trabajo psicosocial”.

Sostuvo que en este caso, lo qué llevó el alumno a la escuela, fueron cuchillos enormes que no podían ser escondidos en mochilas transparentes. “Acá no hablamos de cateo, pero no tiene sentido que llegue con cuchillos tipo de carnicería”, argumentó.

Aseveró además que ahora hay que ver cómo el internet también influye en la conducta de los menores de edad. “Tenemos que detectar y ver las causas y tratar con el Ministerio de Salud sobre salud mental. Venimos de una pandemia y con chicos que pasan al menos seis horas en internet”, dijo.

La víctima fatal es Sofía Rodríguez, directora del Colegio San Gervasio. Un alumno la había atacado a puñaladas con un cuchillo frente a sus compañeros de clase mientras tenían clases de matemáticas.