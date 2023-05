Aves que murieron en el norte dan negativo a la gripe aviar

Un poblador y dirigente de la compañía Ko’e Pytá 1, del distrito de Liberación, de nombre Tomás Giménez, denunció “la mortandad de gallinas, en una cantidad de 150″, pero las fotos difundidas dan cuenta de unas pocas aves muertas. “Por ahora no sabemos de qué se trata esta enfermedad, porque los funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) nos dicen que no es a consecuencia de la gripe aviar, pero lo concreto es que las aves se están muriendo y no sabemos qué hacer”, enfatizó.

Según Giménez, los pobladores de la zona afectada manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas que significan para las familias la pérdida de sus animales de corral. El citado dirigente campesino de la zona afirmó que la mortandad se va extendiendo a otros sectores de los municipios de Liberación y de Choré.

Por otra parte, consultamos con un referente productivo del departamento de San Pedro, Osvaldo Martínez, dirigente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), quien tras consultar con varios pobladores más de dichos distritos confirmó que existen casos de fallecimiento de aves en el área, pero que al parecer se estaría magnificando en la cantidad. “Recibimos la información de que hay mortandad de gallinas en San Pedro, tal como suele pasar algunos años”, comentó.

Por su parte, el presidente del Senacsa, Dr. José Carlos Martin, informó que luego de recibir las muestras tomadas de animales afectados en Choré y Liberación, los análisis laboratoriales dieron negativo a gripe aviar. Indicó que también recibieron muestras de Loma Plata.

Sobre las causas de muerte de las aves de San Pedro indicó que siguen analizando y que podrían ser por varias causas: parásitos, infecciones por “escherichia coli”, salmonella u otras.

Sobre la cantidad de aves muertas, Tomás Giménez habló de unas 12.000; sin embargo, el titular del Senacsa refirió que los técnicos del organismo no encontraron tal cantidad de aves muertas, pero sí unas 120, pero que todavía siguen observando la zona para dar un informe. Liberación se encuentra a 115 km de San Pedro, sobre la ruta PY08, y a 210 km de Asunción.