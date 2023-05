“Creo que hay una esquizofrenia colectiva”, dice ministra de la Niñez

Según la ministra del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), Teresa Martínez, actualmente hay una “esquizofrenia colectiva” en Paraguay atendiendo la alarmante cantidad de abusos en menores, los casos de violencia -como el trágico asesinato de la directora del colegio San Gervasio en Independencia- y también en parte de la política.

Como parte de su idea en el sentido político, Martínez dijo que en nuestro país “estamos votando a abusadores para que formen parte de las autoridades”, haciendo una mención indirecta -y sin nombrarlo- al caso del senador electo Rafael “Mbururu” Esquivel, quien afronta un proceso penal por presunto abuso sexual a una menor.

Asimismo, sostuvo que mientras las autoridades instan a un combate y prevención de los casos de abuso, mientras se dan estos casos, incluyendo también los de extrema violencia “nos rasgamos las vestiduras” y el presunto “voto por enojo” no debería ir en contra de los niños.

“Dicen que se votó por enojo, pero enójense con las autoridades y no con los niños”, sentenció.

Adolescente que asesinó a su directora “dio muchísimas señales”

Por otra parte, la ministra también habló sobre el asesinato de la docente Sofía Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del colegio San Gervasio de Independencia, Guairá y cuyo autor sería un adolescente.

La funcionaria calificó el crimen como “atroz” y sostuvo que hay “mucho por hacer desde nuestra sociedad” para encontrar un camino hacia la educación mediante las escuelas, iglesias, clubes y también grupos sociales.

Asimismo, la ministra reconoció que la cantidad de profesionales de la salud mental en Paraguay es insuficiente y no alcanza para cubrir las necesidades a nivel país, afectando incluso esto aún más a los niños.

“Hay una reacción de los ciudadanos que no quieren entrar en salud mental; un estigma. Los médicos ya habían alertado que esto podía ocurrir en todo el mundo por el encierro y el no escucharle a ellos (a los niños y adolescentes) que tienen el derecho a ser oídos y no ignorarles. Ese adolescente dio muchísimas señales antes de explotar de esa manera; se ven las urgencias y pueden ver la escuela como un obstáculo para desarrollarse”, explicó.

