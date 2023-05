Alumno mató a directora: psiquiatra explica factores que despiertan actitudes violentas

Aldo Castiglioni, médico psiquiatra, explicó cuáles son algunos contextos favorecedores de las conductas violentas de adolescentes.

Si bien aclaró que es difícil analizar el comportamiento del alumno que supuestamente asesinó a Sofía Rodríguez, directora del Colegio Nacional San Gervasio de Independencia, explicó a ABC Color cuáles son las condiciones para desarrollar conductas violentas.

“Hay algunos contextos favorecedores de este tipo de situaciones o conductas. Todas las personas tenemos ciertos recursos personales que nos ayudan a vivir efectivamente y funcionar adecuadamente en sociedad, con altos niveles de bienestar. Estos recursos personales son las habilidades psicológicas”, indicó el profesional de salud.

Lea más: Independencia: MEC suspende clases en colegio donde alumno mató a su directora

Citó como ejemplo de estas habilidades la tolerancia al malestar, la regulación de emociones, el relacionamiento intrapersonal, la capacidad de resolución de problemas que se presentan en la vida, habilidades que se desarrollan en el transcurso de la vida y se van aprendiendo a medida que lidiamos con las contingencias que se presentan.

El ambiente y los padres son fundamentales, según psiquiatra

Según Castiglioni, hay veces que, a algunas personas le es más fácil y a otras personas más difícil, pero lo más importante es el ambiente para ir adquiriendo estas habilidades psicológicas.

“Por ejemplo, un ambiente en el cual los padres, quienes son muy importantes en el modelado de estas habilidades, responden con alta expresión emocional, cada vez que se presenta una adversidad, lo que están generando es arraigando esa creencia en el chico de que tener problemas es algo catastrófico y están perdiendo la oportunidad de modelar la capacidad de resolver los problemas adecuadamente”, precisó el psiquiatra.

Lea más: Supervisor describe perfil del alumno que mató a directora de su colegio

Agregó que algo que suele precipitar conductas violentas es la desregulación emocional, que es la capacidad de mantener conductas efectivas a pesar de sentir altos niveles emocionales.

El enojo lleva a la agresión, según psiquiatra

“Todos nosotros, cuando se presenta una situación que nos dispara una emoción displacentera intensa, en algún momento se genera algo que se llama impulso o tendencia a la acción, que es una tendencia a actuar de cierta manera. Por ejemplo, si la emoción intensa es el enojo, es bastante probable que la tendencia a la acción sea la de agredir a otras personas, ya sea física o verbalmente”, refirió Castiglioni.

Sin embargo, aclaró que todos tenemos la capacidad de no ceder ante ese impulso, considerando que la conducta siempre es voluntaria.

Lea más: Lo que le habría dicho el alumno a su directora antes de apuñalarla

“¿Por qué lo haríamos? Por una cuestión de efectividad. El hecho de escalar en el enojo en una situación y agredirle a otra persona, probablemente me va a traer muchos problemas a mí, además de hacerle daño a la otra persona, me va a traer muchos problemas, entonces lo más efectivo sería no ceder ante ese impulso”, precisó.

Entorno violento lleva a más violencia

Castiglioni refirió que hay personas que no tienen una buena capacidad de regular las emociones y les cuesta mucho desescalar el enojo o el rencor, manteniéndose mucho tiempo experimentándolos.

Agregó que esta situación muchas veces hace que las personas busquen venganza, que planeen como van a hacer para hacerle daño a otras personas.

Si esto está acompañado de un modelado de violencia, como la violencia intrafamiliar en la casa, entonces la forma de resolver los problemas, o de regular las emociones, es a través de la violencia.

Lea más: Detienen a alumno sospechoso de asesinar a directora de colegio en Villarrica

También hay factores de vulnerabilidad para este tipo de conductas, como por ejemplo, el consumo problemático de sustancias, el consumo de drogas, el hecho de estar tanto intoxicado, como en abstinencia, con todo lo que implica a nivel físico y el malestar que se siente, hace que uno sea mucho más vulnerable y que la capacidad para regular las emociones esté afectada y alterada y eso contribuye a que uno termine teniendo conductas problemas como el de agredirle a otras personas, según contó el psiquiatra.