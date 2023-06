Covax: interminable negociación para recuperar US$ 5.670.990

A 14 meses de haber iniciado las negociaciones para recuperar US$ 5.670.990 pagados por las vacunas contra el covid-19 que no fueron entregadas a Paraguay, el mecanismo Covax aún no brinda una respuesta definitiva. Tras su arribo de Ginebra, Suiza, el doctor Julio Borba, ministro de Salud, anunció que se tendría un “acuerdo” en “poco tiempo”.