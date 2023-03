Covax: sin resultados a un año de negociaciones para recuperar US$ 5.670.990

A un año de iniciada las negociaciones, y a ocho meses de que finalice el contrato con el mecanismo Covax de la OPS/OMS, el Gobierno paraguayo no logra negociar con el sistema de provisión de vacunas la devolución de US$ 5.670.990 por biológicos que por los que Paraguay pagó, pero que no fueron entregados

El acuerdo con Covax data de octubre del 2020 y fue negociado por el exministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni. Según el convenio, Paraguay debía recibir 4.279.800 vacunas contra el covid-19, pero tan solo recibió 1.093.200 dosis.

Gustavo Irala, asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), indicó a ABC que pese a la insistencia de las autoridades sanitarias por recuperar ese millonario monto, hasta ahora solo se tiene un compromiso, pero no así la confirmación de una fecha para recuperar el fondo disponible.

“Recibimos hace unos días una respuesta (del mecanismo Covax) de que continúan negociando con los fabricantes. No tenemos aún una fecha para la devolución de ese fondo disponible. El convenio sigue vigente”, sostuvo.

Reducción de precios originales

Irala comentó que en la última comunicación con los responsables del mecanismo, estos anunciaron que lograron “un descuento” en los precios iniciales, estipulados según contrato con una de las empresas fabricantes.

“Nos informaron que se logró una reducción de los precios originales con una de los fabricantes”, dijo Irala.

Aunque no brindó mayores detalles, alegando términos de confidencialidad, se entiende que al haber una reducción de precios en el costo original de las vacunas, el fondo disponible a favor de Paraguay, que es US$ 5.670.990, tendría un aumento.

¿Cuánto pagó Paraguay al mecanismo Covax?

Como pago inicial, el Gobierno paraguayo realizó un desembolso de US$ 6.847.680 en octubre del 2020 a fin de asegurar la provisión a tiempo de las vacunas contra el covid-19. Además, realizó diversos pagos más antes de cada entrega de vacunas al país.

Alegándose siempre términos de confidencialidad, el monto total que Paraguay pagó es desconocido. No obstante, según la información brindada por la Asesoría Jurídica de Salud Pública, el fondo disponible a favor del país es de US$ 5.670.990.