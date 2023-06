MEC alega que no puede construir ni reparar aulas por falta de presupuesto

Según el director de Infraestructura del MEC, Víctor Villasboa, es difícil dar una “respuesta inmediata” a la reparación o construcción de nuevas aulas en las instituciones educativas del país, que ahora ante el frío, se dificulta aún más el aprendizaje para los estudiantes y también el trabajo de los docentes.

Como parte de su explicación, el director precisó que el ministerio no cuenta con el presupuesto necesario para abordar nuevas construcciones o grandes reparaciones, mientras que también hay casos como el de la escuela Clara Irma Piacentini de Asunción, cuyo terreno no tiene título a favor del Estado y por ende no pueden construir en el predio.

Por otra parte, en otra escuela de la capital, María Felicidad González, se clausuró completamente un pabellón y los alumnos fueron trasladados a unas aulas provisorias, pero en estas instalaciones hace mucho frío, lamentan.

Reparar aulas hasta agosto será “un poco complicado”

“En lo que resta de este periodo que va hasta agosto es un poco complicado (reparar o construir aulas) por la falta de presupuesto. No tenemos recursos y los fondos de la Unión Europea; eso cayó por tierra. Una construcción también lleva su tiempo, unos 120 días, salvo lo prefabricado. Si hay posibilidad latente de derrumbe, se inhabilitan los espacios”, detalló el funcionario.

