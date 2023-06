Con intenso frío, el MEC mantiene a alumnos estudiando a la intemperie

Unos 142 alumnos de cinco secciones de la escuela y colegio Clara Irma Piacentini dan clases bajo el tinglado, a la intemperie, desde hace meses. La situación se ha tornado más dura para los estudiantes esta semana, ya que deben desarrollar materias con temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados.

Son alumnos del séptimo, octavo y noveno grados, del turno tarde, de la institución educativa ubicada en el barrio San Cayetano, también conocido Bañado Sur, en Asunción. La coordinadora del tercer ciclo, Eva Acevedo, explicó que se trata de grados que directamente no tienen aulas y que ya pidieron auxilio al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que no dio respuestas hasta ahora. “Solamente nos dijeron que sí están en eso, y hasta ahora no tenemos una respuesta”, puntualizó.

“Nosotros esperamos que los niños tengan ya una sala de clases porque con estas condiciones, no pueden estudiar los chicos, no están concentrados, algunos no tienen abrigo. Necesitamos esas salas. Es lo más urgente que estamos pidiendo, que nos hagan caso”, añadió la coordinadora.

Con intenso frío y ausencia de MEC, hay alumnos sin medias y otros que llevan su frazada

Esta tarde, hay alumnos estudiando, bajo el tinglado, con poco abrigo. Inclusive hay estudiantes sin medias, con la piel al descubierto. Igualmente hubo quien llevó su frazada para mantenerse bien cobijado durante el desarrollo de clases.

Así también es notoria la necesidad de muebles adecuados para el estudio. Algunos alumnos se reúnen alrededor de mesas de madera terciada, en gran parte destruidas. En situación similar están los bancos que usan los chicos para sentarse.

Además de compartir el tinglado con otros grados, los docentes también deben ingeniarse para el desarrollo de contenido, ya que no tienen pizarras.

Encima de la precariedad, faltan seis docentes, para castellano, historia, ciencias, guaraní y ética.

Ante intenso frío, el MEC recomienda flexibilizar uniformes para que alumnos estén bien abrigados

En estas condiciones se encuentra una de las instituciones educativas públicas, a cargo del MEC. Empero, el ministerio emitió esta semana recomendaciones “ante las bajas temperaturas y el aumento de casos de infecciones respiratorias en la comunidad escolar”.

Además de la vacunación y el uso de tapabocas, habla de “flexibilizar la exigencia del uso de uniformes escolares, a fin de que los niños asistan bien abrigados a la escuela”. “Es fundamental aprender a cuidarnos, prevenir, y tratarnos apropiadamente ante síntomas de enfermedades”, señala, paradógicamente, el aviso de recomendaciones.