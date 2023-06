Caacupé: ingeniero del MOPC dice que es imposible construir paso peatonal en el km 50 de la ruta PY02

El desarrollo de las obras de ampliación de la ruta PY02 desde el inicio del trazado vial hasta hoy sigue generando controversia, pues los pobladores de varias comunidades habían solicitado que en el proyecto se incluyan pasos peatonales y vehiculares, pero nada se cumplió, denuncian.

Los habitantes de los barrios San Isidro, Espíritu Santo y Potrero Po’i lamentan que los encargados del proyecto vial no hayan contemplado las necesidades de la comunidad.

Al respecto, el ingeniero Francisco Javier Recalde encargado de obras del (MOPC), explicó que desconoce el hecho de que hayan quejas por las obras de ampliación en Caacupé y aseguró que en su momento se dialogó con lo pobladores de la zona y se llegó a un acuerdo.

Asimismo mencionó que es imposible construir un paso peatonal antes de inaugurar la ruta porque el proyecto ya debe ser entregado el 30 de junio. “Esta prevista la solución de hacer un paso peatonal. Pero se hará mediante una adenda que tomará su tiempo. Esto se hace de esta manera porque el pedido que realizó la comunidad lo hicieron tarde y por eso la gestión tardará, pero se va a hacer”, aclaró el ingeniero Recalde.

Así también indicó que la población no tiene de que preocuparse porque en horario escolar se contará con el control de la Patrulla Caminera que ayudarán a los estudiantes a cruzar la ruta tranquilos.

Por su parte Paola Guillén, pobladora y maestra de la escuela 8 de Diciembre de Caacupé manifestó su indignación por el desarrollo de las obras de la ruta PY02. Explicó que la comunidad no es que esté en contra del progreso, sino lo que cuestionan es la falta de consideración que tienen los proyectistas con las comunidades afectadas.

Mencionó que el único acceso que tienen es muy peligroso porque además de que colocaron enormes bloques que dividen la ruta, solo dejaron un pequeño espacio para que la gente pueda cruzar al otro lado de la calle.

“Si ahora que aún no se habilitó la ruta ya es peligrosa, no me quiero ni imaginar lo que será cuando lo habiliten; los camiones pasarán a 110 kilómetros por hora lo cual implicará tener bastante control policial en la zona, cosa que tampoco se tiene”, dijo Guillén.

Más de 500 millones de dólares

Las obras de duplicación de la ruta PY02 están a cargo del Consorcio Rutas del Este (Sacyr S.A y Ocho A), representado por Luis Pettengill.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicación es (MOPC) adjudicó estos trabajos mediante la APP (Alianza Público Privada) a un costo de más de 500 millones de dólares que abarca desde Ypacaraí, (Departamento Central) hasta Pastoreo (Departamento de Caaguazú).

Este proyecto es la obra vial más cara de la historia del país.

