IPS: deuda con proveedores no deja de acumularse y asciende a US$ 210 millones, según Cifarma

Pese a los pagos realizados mediante millonarios préstamos, el Instituto de Previsión Social (IPS) sigue acumulando una deuda astronómica, que no deja de crecer. Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma), precisó que la deuda ya asciende a US$ 210 millones. El Ministerio de Salud Pública (MSPBS), por su parte, tiene una deuda de unos US$ 300 millones.