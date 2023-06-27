Gremios de jubilados y médicos de IPS denunciaron penalmente a Vicente Battaglia

Una denuncia penal contra Vicente Bataglia, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) fue presentada esta mañana por el Sindicato de Profesionales del IPS y cuatro gremios que aglutinan a los jubilados. La denuncia hace relación a la supuesta comisión de al menos dos hechos punibles, tanto por el presidente, como por el Consejo del IPS.

La denuncia hace referencia al supuesto desacato, que tiene que ver con la aprobación hecha por Consejo del IPS, del pliego de bases y condiciones para la polémica megalicitación para el lavado de ropas hospitalarias.

Sergio Lovera, Secretario General del Sindicato de Profesionales del IPS, señaló en este sentido que el Consejo aprobó ese pliego de bases y condiciones estando ya en litigio esa licitación. “Eso es desacato. Entonces estamos presentando la denuncia penal por desacato”.

“Adjuntamos copia de la sentencia definitiva, donde consta que nosotros hemos presentado el 30 y que ellos aprobaron el 31, pliego de bases y condiciones”, explicó Lovera.

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También consideran la lesión de confianza

La otra denuncia es por la supuesta comisión del delito de lesión de confianza, ante lo que señalan como el pago de un importante monto de dinero a una empresa de limpieza, la empresa Potí, sin que exista un contrato y utilizando los fondos de salud para este servicio tercerizado.

“Ellos pagaron G. 30.000 millones a la empresa Potí, estando denunciados por nosotros, por el sindicato profesional y por varios gremios”, dijo Lovera. “Estaban denunciados ante la Fiscalía por diferentes irregularidades. Ellos aprobaron y estando con sumario administrativo ante contrataciones públicas”, aseveró.

“Y ellos pagaron, lógicamente, ellos pagaron ya sin el contrato de licitación, ni siquiera tenía adenda y pagaron con fondos de salud. Es malversación de fondos y lesión de confianza. No se puede usar fondos de salud para pago a servicio de limpieza, es un servicio tercerizado”, concluyó.