Crear organismos que sancionen a empresas por discriminación puede ser “complicado” para la libertad de expresión, considera abogado

En las últimas semanas se han planteado varias iniciativas o proyectos cuestionables en relación a la discriminación, además de hechos polémicos como el discurso discriminatorio en pleno show contra un comunicador paraguayo. Ante ello, se ha planteado la posibilidad de generar leyes que permitan que las personas puedan recurrir a un órgano administrativo para sancionar a empresas privadas que discriminen.

Al respecto, el abogado Ezequiel Santagada consideró que ningún órgano podría decir “qué es correcto y qué no” y por lo general cuando ocurre eso se registran abusos, como ocurrió en el ámbito de las redes sociales recientemente.

“La intención es intentar evitar la discriminación y creo que debe hacerse siempre, pero so pretexto de evitar la discriminación podemos llegar a absolutismos y a imposiciones de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es la verdad y qué no. Eso es un poco complicado”, añadió para ABC Cardinal.

Señaló que en Facebook y Twitter ocurrió eso, que empresas privadas censuraron discursos que consideraban violentos o discriminatorios. “Esto, institucionalizarlo en el Estado puede llegar a ser complicado”, consideró.

No plantear leyes que afecten la libertad de expresión, insta

Así también, Santagada agregó que “parece que ahora por ley se quiere enseñar a pensar. Esto va desde el punto de vista del progresismo como del fascismo. Se encuentran proyectos de ley como qué se puede o no enseñar, me parecen nefastos, y crear agencias estatales que digan qué está bien o que está mal me parece nefasto. Nos estamos olvidando de las bases de la libertad de expresión”, cuestionó.

Finalmente, dijo que lo que mejor que se puede hacer es no impulsar ningún tipo de regulación que afecte la libertad de expresión, una de las bases principales de la democracia.