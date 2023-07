Las obras de ampliación de la ruta PY02 solo ocasionan accidentes y perjuicios dicen los cordilleranos

El kilómetro 45 es una de las rutas donde se puede observar que con frecuencia ocurren accidentes debido a la alta velocidad en la que se desplazan los vehículos y sobre todo los camiones de gran porte. En varias ocasiones incluso los camiones han perdido el control provocando terribles percances y sustos a la población.

Rampa de emergencia en el kilómetro 45

Ante esta situación el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desde hace tiempo realiza trabajos de izaje, colocación de muros prefabricados y hormigonado de zapatas para la construcción de una pista de emergencia que utilizarán como “una rampa de frenado” en la bajada del Cerro Caacupé, a la altura del Km 45.

La mencionada rampa está en plena ejecución y según los trabajadores este sistema de frenado ayudará a evitar desgracias, ya que el espacio servirá como un soporte para los camiones en caso de que pierdan el control. La rampa estaría lista en cuatro meses según informaron los trabajadores.

Mirna Vargas, pobladora de la compañía Pedrozo mencionó que esta rampa no será una solución para los accidentes que ocurren por causa de los camiones. Explicó que nuevamente el MOPC no está previendo la seguridad de la gente, pues ese sistema no es 100% seguro.

“Estas obras solo ocasionan accidentes y perjuicios. Lo que deberían colocar son reductores de velocidad en la zona del cerro y reforzar el control de los camiones grandes”, expresó la pobladora.

Kilómetro 48 sin parada de bus

Otro de los cuestionamientos en la ciudad de Caacupé, es el kilómetro 48 donde los habitantes ya no cuentan con una parada de bus. Desde el 2022 cuando el MOPC culminó los trabajos eliminaron la única parada que se tenia en la zona. Ahora las personas deben rebuscarse para esperar sus respectivos colectivos. A los alrededores de la ruta se colocó una enorme acera que también dificulta que las personas se desplacen por el lugar.

Llamamos al viceministro de Obras Públicas Rubén Andino, a quien le consultamos porqué eliminaron la parada de la zona y lo único que pudo decir es que los cambios se realizaron con el objetivo de brindar más seguridad a los visitantes que llegan a Caacupé en la época de la festividad mariana. Andino no supo responder si colocarán o no de vuelta la parada a los ciudadanos.

Kilómetro 52 y 55 sin iluminación

Otra de las rutas recientemente habilitadas en Caacupé son el kilómetro 52 y 55, que también ha generado varias quejas de los pobladores. En la ruta habilitada no hay paso peatonal ni vehicular y en un tramo de unos 12 kilómetros no se cuenta con iluminación.

Desde que inauguraron la ruta ya ocurrieron tres accidentes en una semana. A parte el cruce de Atyrá-Caacupé, que se ubica en el kilómetro 55 está cerrado porque en el lugar se colocó un enorme bloque de cemento que no permite el desplazamiento de los pobladores como antes.

Mercedes Martínez, pobladora del barrio Potero Po’i lamentó la decidía de las autoridades en resolver esta situación. Refirió que el Ministerio de Obras se apuró más en entregar la obra y lo habilitaron de forma incompleta poniendo en riesgo la vida de los lugareños.

El kilómetro 61 de Ytú

Los habitantes de la compañía “Ytú” de la ciudad de Caacupé, también se ven afectados en el kilómetro 61 de la ruta PY02 porque la colocación de bloques perjudicará, a una gran cantidad de comerciantes. En la comunidad hay numerosos trabajadores que hacen su agosto en verano y ofrecen sus balnearios para los turistas. Pese a las constantes manifestaciones que ya se realizaron, los bloques se siguen colocando en la zona y si es que se llegará a incluir esto frente a la entrada de Ytú, varias familias serán afectadas.

Túnel peatonal en el kilómetro 75 y 77 de Eusebio Ayala

El paso peatonal ubicado a la altura del kilómetro 75 y 77 de la ruta PY02, en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, se habilitó en el 2022 con una infinidad de burlas ya que la obra tuvo varias falencias, no tenia iluminación, las paredes tenían agujeros, se construyó una pronunciada rampa para discapacitados y lo peor que con un poco de lluvia el lugar se inundó.

Milner Pereira, poblador de la zona confirmó que hasta hoy en día el mencionado túnel no es utilizado por nadie, pues muchos prefieren cruzar la ruta, porque el paso inferior es oscuro, peligroso mal oliente y solitario. “El túnel no se usa y de tan abandonado que está despide un fuerte olor que no se sabe que es”, explicó.

Esta obra se construyó en el marco de la duplicación que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aplicó en el 2016. El proyecto fue adjudicado durante el Gobierno de Horacio Cartes al Consorcio Rutas del Este, integrado por la empresa Sacyr y la firma local Ocho A (Luis Pettengill). El grupo ofertó varios pagos que se deben percibir durante los 30 años que durará la concesión de la carretera, en el cual el monto estimado es de US$ 1.700 millones.