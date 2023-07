Se inició juicio oral y público a español que amenazó de muerte a periodista de Villarrica

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Porfirio Martínez como presidente y Víctor Ortigoza y Julio Alfonso como miembros, respectivamente, dio inicio al juicio oral y público por el hecho de coacción contra el ciudadano español Alejandro Castro García, acusado de amenazar de muerte al periodista de un canal de televisión de Villarrica Pablo Gastón Ortiz. Se dio lectura del hecho objeto del juicio y posteriormente se ofrecieron las pruebas, primeramente, con la testimonial de la víctima que dio detalles del amedrentamiento que sufrió.

En parte de su relato, el comunicador, contó que sufrió las amenazas en varias ocasiones tras una serie de publicaciones que realizó como periodista sobre el ciudadano extranjero, “Desde canal 8 publicamos informaciones respecto a este señor que en principio dijo ser concejal de un ayuntamiento en España y ser nexo de una cadena empresarial que pretendía donar más de G. 6.000 millones para la construcción de la terminal de Villarrica, nosotros indagamos al respecto he hicimos investigaciones y confirmamos que todo era mentira y que aparentemente era una estafa, eso lo publicamos en el canal. Por esa razón se enojó y comenzó a amedrentarme para que deje de hacerlo”, expresó.

Ortiz continuó relatando que a partir de eso lo amenazó de muerte en varias ocasiones. “Tras las publicaciones me citó para conversar sobre el caso, nos reunimos en una cafetería donde en medio de la conversación se enoja, se levanta pega la mesa y empuja la silla y antes de retirarse me dijo: ‘Te veo en la calle y te mato, te juro que te mato’. Radiqué la denuncia formal y posterior a eso, un colega me hizo llegar un audio del español donde se le escucha decir que pagó G. 7 millones para matarme a mí y a la fiscal de la causa en ese entonces, Sussy Riquelme, que el mismo reconoció”, puntualizó.

“Quiero que esto sea ejemplificador”

En declaraciones a los medios de comunicación, el periodista Pablo Gastón Ortiz indicó que más allá de la pena en una eventual condena al ciudadano español por los amedrentamientos, la coacción y la amenaza, lo que ansía es que se dicte un fallo judicial ejemplificador que deje un precedente.

“Lo que espero es que haya una sentencia que concluya en que amedrentar, coaccionar a un trabajador de prensa para limitar su trabajo, evitar o tratar de evitar que un tema de interés se publique o se siga publicando, impedir que un periodista haga su labor, es un hecho punible y que el Estado paraguayo castiga estos ataques a la libertad de prensa. Y, como tal, protege a los trabajadores de prensa, a nosotros los comunicadores, los periodistas, y por extensión a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a recibir información”, sentenció.

El juicio oral y público inició este lunes con el testimonio de la víctima y otros testigos propuestos por el Ministerio Público y la defensa técnica que continuará el 28 de este julio a las 08:00. El caso esta a cargo de la fiscal especializada en Derechos Humanos de Asunción, Abog. Sonia del Carmen Sanguinés.

Para la defensa no hubo coacción

El abogado defensor del ciudadano español, Jesús González, indicó que la postura de la defensa es que las acciones desplegadas por el acusado no reúnen los requisitos penales para consumarse la coacción como se denunció.

“Para nosotros se genera una suerte de atipicidad en cuanto al hecho por el cual se lo acusa, nosotros entendemos conforme está estructurado el hecho, no hay coacción, no hubo resultado como tal y tampoco está estructurado como para definir dentro de la tentativa de coacción, más bien está demarcado como un hecho de amenaza. Entonces esperamos que se haga justicia y se aplique el derecho como tal en debida forma”, refirió el abogado.

Intentamos conversar con el español Alejandro Castro, pero no quiso brindar declaraciones a la prensa.

