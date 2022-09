El audio del “español” que supuestamente pagó para matar a periodista de Villarrica

“Esperando a que venga la gente para pagarle. Para que maten a ese hijo de puta y maten a la maldita fiscal de mierda”, dice parte del audio filtrado en el que aparentemente se escucha a Alejandro Castro García, quien dice ser español, en un audio filtrado a los medios por otro periodista guaireño. Afirma que pagó G. 7 millones y ordenó matar al jefe de Prensa de un medio de Villarrica “Visión Comunicaciones”, Pablo Gastón Ortiz, debido a que no dejó sin efecto la denuncia de amenaza de muerte que el comunicador radicó en su contra a mediados de julio pasado ante la Policía.

“Yo ya pagué, yo ya pagué todo. Si no retira la demanda, se lo matan a este y al fiscal. A los dos. Ya está todo pagado”, dice en otra parte del material.

Habla de una demanda porque la Mesa para la Seguridad de Periodistas canalizó

Lea más: Video: así asesinaron al periodista Humberto Coronel en Pedro Juan Caballero

la denuncia de Pablo Gastón Ortiz ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Asunción y se abrió una causa por “hechos punibles contra la libertad”. El español indica primero que matará a la “fiscala” y luego dice “fiscal”, y aparentemente al inicio hace referencia a la fiscala a cargo de la investigación, Sussy María Riquelme Brizuela, y después al asistente fiscal que vino a Villarrica para las diligencias del Ministerio Público.

“Me importa una mierda la Fiscalía. Ya ordené matar a Pablo (Ortiz). Ya pagué siete millones para que le hagan un susto bueno, si no retira la demanda en una semana”, añade en otra parte.

Ortiz indicó que alrededor de un mes después de la denuncia de amenaza, el español se comunicó con él y le ofreció una disculpa. El trabajador de prensa contó que sí está dispuesto a aceptar una salida procesal, como una suspensión condicional del procedimiento, pero remarcó que no está abierto a un acuerdo reparatorio que extinga la causa sin que se quede un precedente. Ahora, tras darse a conocer este audio, sostiene que espera que la Fiscalía continúe con más firmeza.

“A mí no me van a culpar (del asesinato) en ningún momento. Porque lo que no sabe Pablito (Ortiz) es que yo conozco a todo el maldito Paraguay entero. A mí que no me joda ese hijo de la gran perra. No lo sabe bien, no sabe con quién se está metiendo. No lo saben ninguno de ustedes, ninguno de los malditos de la Prensa (...) Y da gracias que yo no tengo coche para estamparlo contra el mismo canal”, dice en otra parte del audio.

Lea más: Asesinato de periodista evidencia la inacción de organismos de seguridad en Pedro Juan Caballero

Molesto por publicaciones

Alejandro Castro García supuestamente amenazó de muerte al jefe de prensa de Visión Comunicaciones, Pablo Gastón Ortiz, porque estaba molesto por publicaciones periodísticas, de acuerdo a la denuncia de la víctima.

Según los antecedentes, el ciudadano español se presentó ante la Municipalidad de Villarrica y ante la Junta Municipal como un nexo empresarial de Europa con intención de donar G. 6.000 millones para reconstruir la Terminal de Ómnibus de esta ciudad. Sin embargo, no mostró credenciales y se negó a dar a conocer los nombres de las empresas, cuestionamientos publicados por Gastón Ortiz y su equipo periodístico.

Dicho sea de paso, el intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA) solicitó a la Junta Municipal aceptar la propuesta de donación del español, a pesar de que no presentó ningún documento que acredite la existencia del dinero.

Además, Alejandro Castro, también se presentó como concejal municipal del Ayuntamiento de Mollet del Vallés de España, pero datos públicos de ese municipio español revelaron que era mentira. Esto también fue publicado por el medio de comunicación, bajo la dirección de Ortiz, y motivó la amenaza de muerte que recibió, según contó el periodista ante la Fiscalía.

Lea más: Sicario usó un arma “limpia” para asesinar a periodista y así evita que lo rastreen

Cobertura policial

Tras la amenaza, ocurrida el 21 de julio pasado, la Fiscalía de DD.HH. solicitó cobertura policial por un plazo de tres semanas. Desde el domingo pasado cuenta nuevamente con protección, pero no por darse a conocer el audio, sino a pedido de la Mesa para la Seguridad de Periodistas.

Tras el asesinato del periodista Humberto Coronel en Pedro Juan Caballero, la Comandancia de la Policía hizo una revisión de todos los pedidos de cobertura a trabajadores de prensa amenazados en el país.

Envió audio bajo efectos del alcohol y nerviosismo

Castro García dio su versión al respecto y admitió haber enviado el audio en cuestión en donde se escucha que supuestamente pagó la suma de G. 7 millones a sicarios para el asesinato del periodista villarriqueño, pero que fue al momento en el que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y que lo dijo porque se encontraba bajo mucho estrés y nerviosismo.

“Me discutí con todo el mundo ese día, y justo también en ese momento habían llegado gente de la fiscalía por la denuncia esa, estaba muy nervioso y por eso le envié ese audio a un periodista, pero en ningún momento se pagó a nadie, a ningún sicario para matar a nadie. No se va matar a nadie, vivimos en un país civilizado, solo que a veces la gente pierde sus estribos por la situación que pasa”, explicó el ciudadano español.

Asimismo, Castro indicó que “no tengo la intención de matar a nadie, en ese momento estaba bajo los efectos del alcohol, estaba nervioso y con estrés por el trabajo y demás, pero niego categóricamente querer matar a alguien. Yo no tengo nada contra él (periodista), además el audio ya es de hace tiempo, hasta ya me había olvidado, pero por lo visto recién se filtró”, señaló.

Se duda de su nacionalidad

A juzgar por su actitud y el acento cambiante del hombre, la gente y propias autoridades locales dudan de que sea realmente español y catalán. Sin embargo, su rostro y nombre, presentándose como Álex Castro García, aparece en afiches de campaña del 2019 para la concejalía del Ayuntamiento de Mollet del Vallés de España. Ese mismo nombre figura entre los candidatos del Partido Popular para esas elecciones municipales del boletín de la Junta Electoral de Zona de Granollers, aunque como en nuestro país, extranjeros también pueden postularse a cargos electivos si reúne los requisitos que exige la justicia española.

En un boletín oficial del Ministerio Mercantil de España su nombre aparece como propietario único de la empresa The Black Rock Restauracio SL, con CIF B66200809 y capital social declarado de 3.100 euros. EL mismo Castro García admitió que esa empresa es suya.

Además, en el hotel donde se hospeda declaró que su número de pasaporte es PAN293310. Ese mismo número es el que detalló en la propuesta que presentó a la Municipalidad de Villarrica.