“La gente se baja del transporte público porque no funciona bien”, reconoce viceministro de Transporte

El Instituto Nacional de Estadística (INE) en conjunto con el Viceministerio de Transporte (VMT) publicaron el jueves los principales resultados de la Encuesta de Movilidad del Área Metropolitana de Asunción.

El estudio reveló que 44,7% de los sondeados viajan en sus automóviles durante su día a día en vez de usar transporte público, que es usado por un 15,3%. Esto supone que el pésimo sistema de transporte público en Asunción y área metropolitana obliga a las personas a recurrir a sus vehículos particulares.

El viceministro de Transporte, Óscar Stark, se refirió a los resultados de la encuesta y reconoció que el transporte público no es una alternativa para la ciudadanía actualmente, por lo que esta lo utiliza cada vez menos.

También destacó como un factor determinante que está aumentando el poder adquisitivo en las familias. “Los hogares se están achicando y aumenta el poder adquisitivo de la gente. Esas dos cosas están pasando. El sistema de transporte no es una alternativa válida y por eso la gente se baja del transporte público porque no funciona bien”, reconoció.

Viceministro: sin solución, crisis de movilidad urbana irá empeorando

Stark, asimismo, mencionó que esta encuesta hace entender que los itinerarios que ofrece el transporte público “no están acordes a los deseos de la gente”, por lo que indicó que se requiere una reingeniería para mejorar el servicio.

Agregó que si no se resuelven los problemas del transporte público, la ciudadanía utilizará cada vez menos el servicio. “Si no resolvemos la crisis del sistema de transporte público, esta tendencia va a seguir, no sólo vamos a seguir mal, sino vamos a estar peor”, dijo.

Mencionó, además, que esto no resulta “sostenible” para el Estado debido a que requiere de una inversión pública importante.

“Cada vez menos gente utiliza el transporte público. Actualmente, tenemos un 30% que utiliza el transporte público y 70% vehículos particulares. Esto no es sostenible. Esto le cuesta muchísimo al Estado porque cada vez se requieren más calles, avenidas, autopistas, semáforos, viaductos y nunca van a ser suficientes”, dijo.

Se requiere una reforma del transporte público

El viceministro, igualmente, planteó como solución una “reforma” del sistema, destacando que “este es el momento ideal” para llevarla a cabo, en relación al cambio de gobierno.

En ese sentido, comentó que el VTM y la KOICA-Agencia de Cooperación Internacional de Corea ya están ejecutando un plan maestro para mejorar el servicio.

También destacó que el presidente electo, Santiago Peña, adelantó que mejorar el sistema de transporte público estará entre sus prioridades.